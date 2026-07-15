El Pentágono analiza escenarios basados en hipotéticos ataques contra Cuba

Planificadores del Pentágono analizaron en las últimas semanas escenarios basados en hipotéticos ataques estadounidenses contra Cuba, según informa este miércoles la cadena CBS News citando diversos funcionarios.

Asesoramientos de este tipo son comunes y no implican que la Casa Blanca esté contemplando la posibilidad de autorizar una operación militar contra la isla, puntualizaron las mencionadas fuentes, que aseguraron que entre los posibles escenarios analizados se cuenta un asalto aéreo liderado por la 101ª División Aerotransportada del Ejército.

Estos análisis se organizan habitualmente por el Departamento de Defensa y los comandos encargados de las operaciones de combate y en ellas se examinan objetivos de la misión, número de tropas necesarias, secuenciación de acontecimientos, consideraciones logísticas o riesgos asociados.

Ataques improbables, por el momento

Estas sesiones de análisis se producen en un momento en que cualquier operación contra Cuba plantearía un problema importante para el Pentágono a nivel logístico, ya que gran parte de la atención del Ejército estadounidense y algunas de sus capacidades ofensivas más valiosas ya están destinadas a otros escenarios, como Irán.

Es por ello que las fuentes consultadas por CBS News consideraron muy poco probable que Washington abogara actualmente por aprobar un ataque contra Cuba.

Estas informaciones se publican en un momento en que la vía diplomática por la que ha abogado el secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra estancada.

Rubio ha apostado por lograr una transición de Gobierno en Cuba con un nuevo Ejecutivo temporal liderado por tecnócratas y dispuesto a implementar reformas económicas y para ello ha activado una campaña de presión financiera con nuevas sanciones sobre el aparato militar cubano y su conglomerado Gaesa.

Sin embargo, el pasado fin de semana, el secretario de Defensa aseguró que, hasta la fecha, el régimen y sus "élites corruptas" continúan negándose a reformarse.

Estados Unidos aplica un bloqueo petrolero contra Cuba que ha exacerbado los problemas energéticos de la isla.

Además ha aumentado en las últimas semanas la lista de empresas y personalidades del régimen bajo sanciones.

El 5 de junio el Departamento de Estado anunció sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y miembros de la familia Castro.

Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, el líder histórico superviviente de la Revolución de 1959, fue uno de los sancionados.