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bloqueo naval Estados Unidos
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Fuerzas de EE. UU. abordan un barco para hacer cumplir bloqueo contra Irán

Desde el inicio del bloqueo, se han redirigido tres buques comerciales que intentaban eludir las restricciones

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    Fuerzas de EE. UU. abordan un barco para hacer cumplir bloqueo contra Irán
    Una aeronave estadounidense disparó contra un petrolero vacío y lo dejó fuera de servicio cuando intentó romper el bloqueo. (FUENTE EXTERNA)

    Las fuerzas estadounidenses abordaron un barco en el golfo de Omán el jueves como parte del renovado bloqueo de los puertos de Irán que comenzó esta semana, informó el ejército de Estados Unidos.

    Infantes de Marina estadounidenses abordaron el M/T Wen Yao "para garantizar el pleno cumplimiento del bloqueo naval estadounidense en curso", señaló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en X.

    El día anterior, una aeronave estadounidense disparó contra un petrolero vacío y lo dejó fuera de servicio cuando intentó romper el bloqueo.

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    El mando militar también informó el jueves que desde que el bloqueo entró en vigor a las 20H00 GMT del martes había "redirigido 3 buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo".

    • Las fuerzas estadounidenses bloquearon previamente los puertos iraníes del 13 de abril al 18 de junio, período durante el cual inutilizaron nueve barcos y redirigieron más de 140, según Centcom.
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