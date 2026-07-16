Estados Unidos aplaude diálogo entre chavismo y oposición en Venezuela como vía a la reconciliación

El buque de asalto anfibio USS San Antonio (LPD 17) llega al Puerto de La Guaira (Venezuela) para intensificar la asistencia humanitaria tras los terremotos del pasado 24 de junio. ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

Estados Unidos aplaudió este jueves la apertura de una vía de diálogo entre el Gobierno chavista de Venezuela y un grupo de exdiputados opositores, al considerar que representa un paso crucial en el proceso de "reconciliación política" y en la "recuperación" del país tras la devastación causada por los recientes terremotos.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que EE. UU. "acoge con satisfacción el anuncio de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, encabezado por Dinorah Figuera, y el Gobierno interino venezolano sobre una agenda conjunta que comenzará el 1 de agosto para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional de la nación".

"Este anuncio representa un paso importante en el proceso de reconciliación política y da continuidad a la reunión celebrada el 18 de junio entre los representantes. Celebramos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política", dijo Pigott.

En un comunicado, el funcionario agregó que los "devastadores terremotos" que dejaron miles de muertos y heridos en la nación suramericana, "han puesto en relieve la urgencia de contar con unidad, un liderazgo responsable e instituciones capaces de servir al pueblo venezolano".

"Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por venezolanos que generen avances tangibles hacia una transición electoral pacífica y democrática, al tiempo que trabaja junto al pueblo venezolano en la recuperación y reconstrucción de su país", advirtió.

Hoja de ruta

Este martes, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015, informaron que iniciarán una hoja de ruta conjunta el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, compartió el comunicado de los opositores en X.

Esto fue visto como un signo de apoyo de la Administración del presidente Donald Trump, cuyas fuerzas detuvieron en enero a Nicolás Maduro durante un operativo en Caracas y lo trasladaron a Nueva York, donde enfrenta un proceso por cargos de narcoterrorismo, entre otros delitos.

Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada de Venezuela, mientras Washington y Caracas han retomado y estrechado sus vínculos políticos y comerciales, sobre todo tras un acuerdo por el que los estadounidenses gestionan las ventas de crudo venezolano.