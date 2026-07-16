Trump denuncia plan durante años para alterar elecciones en Venezuela con voto electrónico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 16 de julio de 2026. ( EFE/EPA/SAUL LOEB )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) muestran que los Gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro urdieron un plan para manipular electrónicamente resultados electorales entre 2004 y 2020.

"Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela", afirmó Trump durante un discurso en horario estelar emitido desde la Casa Blanca en el que se centró en subrayar supuestas vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense.

La declaración de Trump se basa en los documentos publicados por la Casa Blanca esta noche y que incluyen un análisis de la CIA, elaborado el 29 de junio con información de inteligencia recopilada durante casi dos décadas, sobre la capacidad del Gobierno venezolano para manipular elecciones mediante tecnología de máquinas de votación electrónica.

Análisis de la CIA

El informe señala que Venezuela tenía "probablemente cierta capacidad" para manipular sistemas de votación electrónica dentro del país, incluidos los sistema de la empresa británica Smartmatic y de la que Estados Unidos se desvinculó en 2007.

Sin embargo, el informe advierte que no hay evidencia definitiva de fraude electrónico a gran escala y concluye que ni el Gobierno venezolano ni el sistema de automatización de resultados electorales Smartmatic podían alterar elecciones fuera de Venezuela o en Estados Unidos.

El documento asegura que antes de las elecciones de 2012, los servicios de inteligencia de Chávez trabajaron con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Smartmatic para "manipular resultados electorales usando máquinas de votación preprogramadas".

Smartmatic cesó sus operaciones en Venezuela en 2018, tras acusar públicamente al gobierno de Nicolás Maduro, entonces presidente, de "inflar la participación electoral en más de un millón de votos" durante las elecciones legislativas de 2017, destaca el análisis de la CIA.

Plan de manipulación electoral

El informe de la Central de Inteligencia cita fuentes -cuyo nombres no revela- que apuntan a un plan en septiembre de 2020 para manipular las elecciones a la Asamblea Nacional de ese año, en la que máquinas de votación virtual reemplazarían votos legítimos con otros manipulados, al mantener la apariencia de que eran reales.

No obstante, el reporte apunta que la "evaluación base de la CIA sobre las elecciones de 2012 sigue siendo que un fraude a gran escala no tuvo lugar" y que "el régimen no tuvo que recurrir a un grave fraude para ganar las elecciones de diciembre de 2020 a la Asamblea Nacional".