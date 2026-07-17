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Marco Rubio
Marco Rubio

Rubio viajará a Manila para reunirse con cancilleres de la ASEAN

El jefe de la diplomacia estadounidense también se reunirá con altos funcionarios de países del Indo-Pacífico

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    Rubio viajará a Manila para reunirse con cancilleres de la ASEAN
    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. (EFE)

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Manila del 19 al 23 de julio próximos para abordar temas de seguridad con los cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y estrechar lazos con Filipinas, informó este viernes su portavoz. 

    Rubio asistirá "a la Conferencia Ministerial Posterior a la ASEAN, a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Cumbre de Asia Oriental y a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Foro Regional de la ASEAN", especificó el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado. 

    El jefe de la diplomacia estadounidense también se reunirá con altos funcionarios de países del Indo-Pacífico.

    • "La visita del secretario promueve una prioridad clara de Estados Unidos: un Indo-Pacífico libre y abierto que genere seguridad y prosperidad para la región y para el pueblo estadounidense", adelantó Pigott. 

    Objetivos del viaje

    Según la comunicación oficial, Rubio aprovechará además el viaje "para mostrar los resultados tangibles de la asociación" de EE. UU. con la ASEAN, así como "para profundizar la asociación integral" con Filipinas.

    Además de Washington, se espera que cancilleres de China, Rusia y la Unión Europea también participen en esta reunión anual con los ministros de Exteriores del bloque asiático, quienes tendrán un encuentro informal previo para abordar la situación de una Birmania en conflicto. 

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