×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump
Donald Trump

Trump llega a la final del Mundial de fútbol: "Es difícil apostar contra Messi"

Trump ocupará un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, el rey Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney.

    Expandir imagen
    Trump llega a la final del Mundial de fútbol: Es difícil apostar contra Messi
    El presidente de EE. UU., Donald Trump, saluda junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este domingo, en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). E (AFP)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó al estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputa la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, y dijo que aunque no tiene favoritos "es difícil apostar contra Messi".

    "El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) Messi", dijo Trump poco antes del partido a Fox Sports.

    • "No voy a elegir favoritos. Solo se que no apostaría contra Messi. Es grande", añadió el mandatario.

    Trump ocupará un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Giani Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 