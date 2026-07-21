Hegseth dice que la guerra con Irán le ha costado 37,500 millones de dólares a EE. UU.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró este martes en una comparecencia ante el Senado que la última estimación del Pentágono sitúa en 37,500 millones de dólares el coste de la guerra con Irán, frente a los 29,000 millones calculados a principios de mayo.

La cifra supone un incremento de 8,500 millones de dólares en poco más de dos meses y se conoce mientras el conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero, se ha prolongado más de lo previsto.

Hegseth, interrumpido por manifestantes durante su intervención, acudió al Comité de Asignaciones del Senado para solicitar más fondos destinados a financiar las operaciones militares y defender la estrategia de la Administración del presidente, Donald Trump.

Solicitud de presupuesto

El responsable de Defensa solicitó a los senadores un presupuesto total de 1,5 billones de dólares para el Pentágono y casi 70,000 millones de dólares adicionales para la guerra con Irán.

Hegseth aseguró que China y Rusia están ayudando "en diferentes niveles" a Irán y facilitando algunas de sus actividades.

Durante el turno de preguntas, la senadora republicana Lisa Murkowski preguntó a Hegseth si la Casa Blanca considera que no es necesaria la autorización del Congreso para continuar las operaciones militares en Oriente Medio.

El secretario respondió que el Gobierno considera que cuenta con la autoridad necesaria.

Posteriormente, Hegseth declaró también que el esfuerzo militar estadounidense para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz ha continuado "de forma encubierta" desde mayo y que ha contribuido a facilitar el paso de hasta 500 millones de barriles de petróleo.

El 8 de julio, el presidente Trump declaró el fin del alto el fuego y las hostilidades se reanudaron, con nuevas bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Bajas estadounidenses

El Pentágono identificó este martes al sargento Michael Emmanuel Swinton como el militar estadounidense muerto tras la explosión de un dron iraní en Irak durante la actual escalada de la guerra con Irán.

Su muerte se sumó a la de otros dos uniformados fallecidos en Jordania: el primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19.

Estas bajas son las primeras estadounidenses registradas en el conflicto desde la ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán hace unas dos semanas.

Con estas muertes, al menos 17 militares estadounidenses han fallecido desde que EE. UU. e Israel lanzaron el 28 de febrero la ofensiva inicial de la actual guerra contra Irán.

El Departamento de Guerra informó este lunes de que cerca de 100 efectivos han resultado heridos en las últimas dos semanas durante la actual escalada del conflicto, que complica los esfuerzos para negociar un acuerdo de paz.