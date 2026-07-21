EE. UU. ha otorgado un parole humanitario al disidente cubano preso Maykel Osorbo, según ONG

Estados Unidos ha concedido un parole humanitario al disidente cubano preso Maykel Castillo Pérez, 'El Osorbo', lo que le permitiría abandonar la isla si fuese puesto en libertad, informó este martes la organización independiente Observatorio de Derechos Culturales Cubanos (ODC).

El también artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara abandonó Cuba este sábado con un parole humanitario, pero una vez concluida su condena, mientras que al 'El Osorbo' aún le queda por cumplir parte de los nueve años a que fue sentenciado en 2022.

"Hacemos saber, además, que junto al parole estadounidense aprobado para Luis Manuel Otero Alcántara, también fue tramitado y aprobado uno semejante en beneficio de Maykel Castillo Pérez", comunicó la ODC en sus redes sociales.

La organización señaló que "esta gestión se fundamenta en la certeza de que su encarcelamiento arbitrario tiene un origen político y ha violado sus derechos humanos, así como su derecho a la libertad de expresión y creación artística".

La ODC reveló asimismo que Castillo se encuentra ahora en el penal de Guanajay (oeste de Cuba), el mismo donde cumplió condena Otero Alcántara, y que recientemente "recibió su primera visita en esa prisión, adonde fue trasladado el pasado 10 de julio".

Previo a ese traslado, Castillo -preso de conciencia según Amnistía Internacional- se encontraba en la prisión de Kilo 8, en la provincia occidental de Pinar del Río, adonde había sido trasladado desde enero de este año.

Su arresto y sentencia

Castillo fue arrestado el 18 de mayo de 2021 y en junio de 2022 fue condenado a nueve años por un tribunal de La Habana, tras ser considerado culpable de los delitos de "desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires".

El proceso no estuvo ligado a las protestas antigubernamentales de 2021, sino a unos controvertidos hechos ocurridos el 4 de abril de 2021.

Las sentencias contra El Osorbo han sido criticadas por organizaciones no gubernamentales y organismos pro derechos humanos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Cubalex, entre otras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó recientemente al Estado cubano por la "violación" de "derechos", entre ellos, "de protección contra la detención arbitraria, y a un proceso regular" en el caso de Castillo.