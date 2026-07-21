EE. UU. completa 11 noches de ataques contra Irán y afirma que Ormuz sigue "abierto"

Las fuerzas estadounidenses afirmaron, en un comunicado, que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito de buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos completó este martes su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

Las fuerzas estadounidenses afirmaron, en un comunicado, que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito de buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses y aseguraron haber facilitado desde principios de mayo el paso de unos 900 barcos comerciales y 450 millones de barriles de crudo.

Financiamiento militar

Antes del inicio de los ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acudió al Senado para solicitar cerca de 70,000 millones de dólares adicionales para financiar las operaciones y reponer sus reservas de armamento, y cifró durante la audiencia en 37,500 millones de dólares el coste de la guerra contra Irán.

Durante esa citación Hegseth evitó dar detalles de los siguientes pasos operativos de Estados Unidos en Oriente Medio, ante los cuestionamientos de legisladores de ambos partidos.

Este martes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió que pronto podrían atacar la Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.

La instalación se encuentra excavada en el interior de una zona montañosa, lo que dificulta su destrucción mediante ataques convencionales y ha alimentado las dudas sobre las capacidades necesarias para alcanzar sus estructuras bajo tierra.

Situación actual

Estados Unidos e Irán llevan dos semanas de ataques cruzados en Oriente Medio, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio para dar lugar a negociaciones sobre le programa nuclear iraní.