El "Mayo" Zambada: narcotraficante que mantuvo un bajo perfil y terminó condenado a cadena perpetua

Ismael "El Mayo" Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, durante décadas mantuvo un perfil discreto hasta su captura en 2024 ( FUENTE EXTERNA )

La caída de Ismael Mario Zambada García alias "El Mayo" Zambada, marcó el desplome de uno de los líderes históricos del narcotráfico mexicano. El hombre que durante décadas construyó su influencia dentro del Cártel de Sinaloa con un estilo marcado por la discreción, terminó ante un tribunal estadounidense, condenado a cadena perpetua y respondiendo por los delitos relacionados con una organización que se convirtió en una de las más poderosas.

Durante años, Zambada fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de México y uno de los capos que logró mantenerse lejos de una prisión.

El capo del bajo perfil

A diferencia de otros líderes del narcotráfico que construyeron una imagen pública basada en el poder y la ostentación.

Su discreción le permitió sobrevivir a décadas de operativo, persecuciones, a las autoridades mexicanas y varios intentos de asesinato, mientras era señalado como uno de los principales responsables de las operaciones de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa.

Tras la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016 y la muerte de Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", Zambada habría quedado como una de las principales figuras al frente del Cártel de Sinaloa.

Los orígenes en Sinaloa

Ismael Mario Zambada García nació en El Álamo, Sinaloa, en una región que forma parte del llamado Triángulo Dorado, zona montañosa compartida por Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Antes de convertirse en una figura central del narcotráfico, fue jornalero agrícola y creció en un entorno marcado por el auge del cultivo de marihuana y opio.

Según el perfil publicado por AFP Forum, Zambada inició en el mundo criminal cuando tenía 16 años, trabajando para organizaciones como los cárteles de Juárez y Guadalajara. Con el paso de los años fue escalando posiciones dentro del mundo del narcotráfico hasta formar, junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán, una de las estructuras criminales más poderosas de México.

La captura que sorprendió al mundo

Durante años, los agentes estadounidenses y mexicanos siguieron los pasos de Zambada, pero su captura ocurrió en julio de 2024, cuando fue trasladado a Estados Unidos tras aterrizar en una avioneta cerca de Texas junto a Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo".

La detención ocurrió el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto privado de Santa Teresa, Nuevo México, en una operación que autoridades estadounidenses identificaron como "Operation Air Kings".

Según la versión de Zambada, fue engañado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López. En ese entonces, la Fiscalía General de la República (FGR) de México abrió una investigación sobre el traslado al considerar que pudo tratarse de una extracción ilegal.

El arresto puso fin a una de las carreras criminales más largas de un líder del narcotráfico mexicano que nunca había pasado por una prisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/cnne-1727691-como-impacta-a-los-carteles-mexicanos-la-detencion-del-mayo-zambada-e7522299-5287fa77.jpg Periódicos anuncian la captura de Ismael "El Mayo" Zambada. (FUENTE EXTERNA)

De manejar una red criminal a cadena perpetua

Meses después de su captura, Zambada se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York por los cargos de narcotráfico que enfrentaba.

Antes de conocer la sentencia, su defensa envió una carta al juez Brian Cogan en la que aceptaba que por los delitos imputados, pasaría sus últimos días en prisión, con o sin una condena de cadena perpetua.La defensa también solicitó que fuera trasladado a una prisión médica debido a problemas de salud.

El pasado lunes, un tribunal federal de Nueva York le impuso la pena máxima tras declararse culpable de cargos relacionados con narcotráfico. El juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín "El Chapo" Guzmán, dictó la sentencia contra uno de los últimos grandes capos históricos del crimen organizado mexicano.

De acuerdo con la agencia EFE, durante la audiencia, Zambada leyó una carta en español en la que pidió perdón a las personas y familias afectadas por sus actividades criminales, pidió el fin de la violencia en México y llamó a los jóvenes a alejarse del narcotráfico.

"Nadie gana en este tipo de guerra", afirmó durante la audiencia. "No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", expresó.

El tribunal además ordenó el decomiso de 15,000 millones de dólares, una medida que fue solicitada por la fiscalía estadounidense.

Documentos judiciales estadounidenses describieron a Zambada como un líder inteligente y extremadamente cruel. Según los fiscales, estuvo involucrado en asesinatos sistemáticos de policías, militares y miembros de grupos rivales.

También fue señalado por ordenar el asesinato de su propio sobrino, quien fue encontrado muerto dentro de un vehículo. Estos señalamientos forman parte de las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses durante el proceso judicial en su contra.

Zambada llegó a las pantallas

La historia de Zambada también llegó a las pantallas a través de la serie Narcos: México, en la plataforma Netflix, donde aparece representado como una de las figuras emergentes del Cártel de Sinaloa.

El personaje de "El Mayo" es interpretado por el actor cubano Alberto Guerra. La serie aborda su relación con Joaquín "El Chapo" Guzmán y muestra la estrategia de bajo perfil que caracterizó al capo durante décadas.

Aunque no fue el protagonista principal de la producción, la serie dedicó espacio a su ascenso y a la forma en que logró mantenerse lejos de la justicia durante años.