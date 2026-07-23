Trump condiciona acuerdo nuclear con Arabia Saudí a que normalice relaciones con Israel

El presidente estadounidense Donald Trump asiste al solemne traslado de los soldados estadounidenses caídos en el conflicto con Irán en la base aérea de Dover, en Dover, Delaware, Estados Unidos. ( EFE/EPA/JIM LO SCALZO )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el acuerdo para que Arabia Saudí desarrolle un programa nuclear no incluye "enriquecimiento de material" y depende de que Riad se adhiera a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

"El acuerdo de energía nuclear civil (¡que no incluirá el enriquecimiento de material!) que se está negociando entre el Departamento de Energía de EE. UU. y Arabia Saudí, y que se limita exclusivamente a usos no militares, similares a los que ya tienen Irán, los Emiratos Árabes Unidos y otros países, será aprobado, pero está totalmente condicionado a que Arabia Saudí se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham", escribió Trump en Truth Social.

Según Trump, Washington "no se opone a las instalaciones nucleares civiles (sin enriquecimiento)".

El pacto firmado la víspera entre ambas naciones, que debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, se produce en un contexto de tensión con Irán, rival de Arabia Saudí en Oriente Medio, y en medio de los esfuerzos estadounidenses por limitar las capacidades nucleares de Teherán, que niega buscar desarrollar armas nucleares.

La Administración Trump informó en un comunicado que el documento, conocido como "Acuerdo 123", tiene "fines pacíficos" y está comprometido con la "no proliferación nuclear".

También indicó que el acuerdo dará a las empresas estadounidenses acceso preferente al sector de la energía nuclear producida en Arabia Saudí, afectado por ataques de Irán en respuesta a la reciente ofensiva estadounidense contra este país.

La normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Oriente Medio, aunque Riad asegura que solo lo hará cuando exista un camino creíble para el establecimiento de un Estado palestino.

Acuerdo de paz

Trump planteó en mayo que un acuerdo de paz con Teherán, cuyas negociaciones están estancadas en medio de la actual escalada en la guerra, debía incluir la adhesión de varios aliados, principalmente Arabia Saudí y Catar, a los Acuerdos de Abraham, porque ellos le "deben" ese gesto.

El anterior presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden (2021-2025) buscó activamente la adhesión de los saudíes a los Acuerdos de Abraham, pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Estos pactos fueron impulsados durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos.