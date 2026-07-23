Los nuevos aranceles de Trump serán aplicados a 60 países por no combatir el trabajo forzoso

Los aranceles van de un 10 a un 12%. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.

La República Dominicana está en la lista de las naciones que no se esforzaron en combatir el trabajo forzoso.

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La medida fue anunciada por la Administración estadounidense tras una investigación que concluyó que estos países no cumplieron con los estándares exigidos para prevenir el uso de trabajo forzoso en sus cadenas de producción y suministro.

Con esta decisión, Washington busca endurecer su política comercial y ejercer presión para que los países señalados adopten medidas más estrictas contra esta práctica, al tiempo que reemplaza el arancel global temporal del 10 % que estaba vigente.

La Administración de Trump sostiene que la iniciativa pretende garantizar una competencia comercial más justa y evitar que productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso ingresen al mercado estadounidense con ventajas frente a otros productores.

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