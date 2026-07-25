EE. UU. y Reino Unido planean una reunión en Londres sobre el estrecho de Ormuz, según Axios

Se observan buques de carga en un extremo del estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Dibba Al Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. ( EFE/EPA/STRINGER )

Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido planean una reunión la próxima semana en Londres para armar una potencial coalición internacional que proteja el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio de la reescalada de la guerra con Irán, según informó este sábado Axios.

El encuentro, cuya agenda precisa aún no se concreta, reunirá a ministros de defensa y comandantes militares de occidente, incluyendo al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indicó el medio con base en fuentes anónimas de diplomáticos europeos y otros funcionarios.

Washington busca aprovechar las conversaciones que el Reino Unido y Francia tuvieron con varios países en los últimos meses sobre una posible coalición internacional para el estrecho de Ormuz, agregó Axios.

Las fuentes señalaron al medio que la Casa Blanca desea que sus aliados envíen recursos a la región, como buques cazaminas, barcos navales y drones para asegurar las rutas de navegación.

"Los estadounidenses están buscando una salida y quieren nuestra ayuda", declaró uno de los diplomáticos europeos.

Escalada del conflicto

La noticia trasciende tras dos semanas de haberse reintensificado la guerra de Estados Unidos con Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diese por terminado el memorando de entendimiento que él firmó en junio para pausar las agresiones, que comenzaron el 28 de febrero.

Trump se reunió el viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras sopesa un "ataque masivo" contra Irán, aunque también aseguró que persisten las conversaciones con la República Islámica para buscar un acuerdo diplomático.

Estados Unidos, que acusa a Irán de ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, ha buscado que otros países cooperen en mantener segura la vía marítima, por donde pasaba la quinta parte del crudo global antes de la guerra.

La tensión en la zona subió esta semana cuando los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por el régimen de Irán, bloquearon el mar Rojo a los buques saudíes.

Esto ha provocado un aumento de los precios energéticos, con un alza del petróleo durante la semana que alcanzó los 100 dólares por barril, su mayor nivel desde mayo.