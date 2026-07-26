Fed se reúne entre expectativas de tasas sin cambios pese a inflación

Kevin Warsh, elegido por el presidente Donald Trump, para comandar la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos con la intención de que haga bajar las tasas de interés, encabezará esta semana su segunda reunión de política monetaria, rodeado de partidarios de una línea dura contra la inflación.

Tras dos jornadas de debates a puerta cerrada, que se edectuarán mañana y pasado mañana, el banco central estadounidense anunciará su decisión el miércoles.

Las tasas de referencia se ubican en un rango de entre 3.50 y 3.75 % desde diciembre, y la mayoría de los inversores espera un quinto mantenimiento consecutivo de los tipos de interés, según la herramienta CME FedWatch.

Sin embargo, la convicción del mercado es menos firme de lo habitual: más de un tercio de los inversores considera incluso posible una nueva subida de tasas. Esto se debe a que vislumbran un cambio de rumbo en la política monetaria para combatir la inflación, golpeada por la guerra en Oriente Medio y el aumento de los precios del petróleo.

La Fed no eleva sus tasas, claves para determinar los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023.

Doce miembros integran el comité de política monetaria de la Fed y tienen derecho a voto. Su misión consiste en fijar las tasas con dos objetivos: favorecer el máximo nivel posible de empleo y preservar la estabilidad de precios. Estos aumentaron un 4.1 % interanual en mayo en EE. UU. de acuerdo con el índice PCE. Y supone un ritmo dos veces superior a la meta de la institución, de 2 % anual. Al mismo tiempo, el desempleo permanece a 4.2 %.