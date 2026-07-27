Trump admite que tiene "pequeñas diferencias" con Netanyahu sobre la guerra de Irán

El presidente estadounidense Donald Trump responde a una pregunta durante un anuncio sobre la innovación nuclear estadounidense en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU. ( EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este lunes que mantiene "pequeñas diferencias" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están "bastante cerca" en sus posiciones.

Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan, un día antes de reunirse con el primer ministro israelí en Washington.

"Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca", declaró.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva militar conjunta contra Irán que no ha logrado el objetivo de derribar el régimen de la República Islámica y que ha provocado algunas discrepancias entre ambos aliados.

En busca de un acuerdo

Trump busca desde hace meses un acuerdo con Teherán que permita poner fin a una guerra impopular entre el electorado estadounidense, mientras que Netanyahu teme que un pacto entre Washington y la República Islámica fortalezca a esta, su principal rival en la región.

Aunque Trump ha elogiado públicamente al mandatario israelí, al que ha definido como "un primer ministro de tiempos de guerra", también ha reconocido que lo llamó "jodidamente loco" durante una tensa conversación telefónica el pasado junio por los ataques israelíes en el Líbano.

Netanyahu partió este lunes hacia Estados Unidos para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham y reunirse con Trump, en lo que será el octavo encuentro entre ambos desde que el mandatario estadounidense regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025.

La última reunión entre Trump y Netanyahu tuvo lugar en febrero en el Despacho Oval, donde el primer ministro israelí logró convencer al presidente estadounidense de lanzar la ofensiva militar contra Irán.