Identifican a las víctimas mortales del tiroteo de Seattle, entre ellas un mexicano

Un carro de la policía con las luces encendidas ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades identificaron a las tres víctimas mortales, entre ellos un inmigrante mexicano, que dejó un tiroteo el pasado domingo en la ciudad estadounidense de Seattle, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso del incidente en el que, además, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años.

La Oficina del Médico Forense del condado de King identificó a los fallecidos como Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años; Ashley Whitehead, de 56; y Junior Cee Niko Semo, de diecinueve años, quien se cree es uno de los sospechosos involucrados en el tiroteo.

Entre los cuatro heridos figuraba un niño de dos años, que se encuentra hospitalizado. Las otras personas heridas, dos hombres de veintitrés y veintisiete años y una mujer de 39, ya fueron dadas de alta, según informó la televisora local KOMO.

Villalba, padre de tres hijos, falleció a causa de una herida de bala en el torso. Según una campaña de GoFundMe, el mexicano fue conocido por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás y se encontraba en el lugar con su familia disfrutando de su día de descanso.

Este martes, la Policía seguía buscando a un tercer sospechoso, tras el arresto de una menor de quince años.

Detalles del incidente

Las autoridades presumen que el incidente se produjo por un intercambio de fuego cruzado entre dos individuos, de los cuales uno permanece en paradero desconocido.

El incidente ocurrió la tarde del domingo cerca de las 18:00 horas del Pacífico en EE.UU. (01:00 GMT) en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.

Estados Unidos ha registrado en lo que va de año 271 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).