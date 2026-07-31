Vance llama a Zelenski para hablar de defensa aérea y efectos de la guerra sobre mercados

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronuncia un discurso durante el homenaje del Congreso al fallecido senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., EE. UU.. ( EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL )

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, llamó este viernes por teléfono al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que habló de las necesidades ucranianas en materia de misiles interceptores para sistemas Patriot y de los efectos de la guerra sobre los mercados globales, según dijo Zelenski en X.

"He recibido una buena llamada de teléfono del vicepresidente de EE. UU., JD Vance. Hemos hablado de nuestra reciente reunión con el presidente (estadounidense, Donald) Trump en Washington, que fue positiva y productiva", dijo Zelenski en la red social en referencia al encuentro que mantuvo junto a su equipo con el mandatario y otros dirigentes de EE. UU. en la Casa Blanca este martes, en la que no participó Vance.

Zelenski dijo tras hablar con Vance que seguir recibiendo -de EE. UU. y de sus aliados europeos- misiles para sistemas Patriot sigue siendo "una prioridad" para Ucrania, cuyo Ejército depende de este tipo de armamento en el que es deficitario para poder protegerse de los misiles balísticos rusos.

El presidente ucraniano dijo tras la última reunión en Washington que Trump le confirmó que le da permiso para que Ucrania fabrique por sí misma con la empresa estadounidense Raytheon misiles interceptores para sistemas Patriot, como el presidente de EE. UU. le había dicho el 8 de julio en la cumbre de la OTAN de Ankara.

Trump dijo ayer al Financial Times que no está seguro si dará luz verde a Ucrania para que pueda producir este tipo de armamento estratégico demandado tanto por Ucrania como por sus socios europeos y por los países del Golfo a los que ataca Irán.

Consecuencias para mercados globales

Según dijo Zelenski en su mensaje en X, en su conversación telefónica con Vance también abordaron "las consecuencias de la guerra de Rusia para los mercados globales".

Zelenski hacía presumiblemente referencia a los efectos que han tenido los ataques rusos a puertos ucranianos y a buques mercantes que salen y entran de estos puertos.

Estos ataques han paralizado casi por completo el tránsito marítimo hacia puertos ucranianos, lo que ha supuesto un duro golpe para las exportaciones de grano de Ucrania, uno de los países que más cereal venden del mundo.

Rusia ha bloqueado los puertos ucranianos tras hacer lo mismo Ucrania con los puertos controlados por los rusos en el mar de Azov con ataques constantes a mercantes de distintos países. Según el Wall Street Journal, EE. UU. ha pedido a Kiev que deje de llevar a cabo ese tipo de bombardeos.

"Hemos acordado que nuestros equipos estén en contacto y trabajen en todo lo que hemos hablado hoy", dijo también Zelenski de su conversación con Vance, con el que el presidente ucraniano tuvo un encontronazo público sonado en su primera visita a la Casa Blanca de la segunda presidencia de Trump, que tuvo lugar el 28 de febrero de 2025.