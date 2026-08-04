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experiencia gastronómica nudista
experiencia gastronómica nudista

Un restaurante en Miami ofrece cenas "elegantes" para nudistas

Aunque poco común en Florida, este tipo de experiencias se han popularizado en otras ciudades como Los Ángeles y Nueva York

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    Un restaurante en Miami ofrece cenas elegantes para nudistas
    Imágen Ilustrativa de un restaurante. (DIARIO LIBRE USA)

    Un restaurante en el sur de Florida ofrece una experiencia gastronómica nudista "elegante e indulgente" solo disponible para mayores de edad, en la que el contacto está prohibido salvo consentimiento.

    Las cenas se celebran el primer lunes de cada mes en el restaurante CLASS Soiree Steakhouse de Hollywood, una localidad ubicada al norte de Miami, y surgió a propuesta de su chef para atraer a nuevos comensales, según explicó al medio Local10 News.

    "Cena sin miedo, sé libre", señaló una publicación del restaurante en Instagram, en la que anunció esta experiencia.

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    El chef y propietario, Maurad Ali, explicó al citado medio que reciben alrededor de 20 comensales.

    Propuesta única

    El anfitrión que los recibe también se encuentra desnudo, para mayor comodidad de los clientes, pero el resto de empleados deben ir vestidos para cumplir con la ley en este tipo de establecimientos.

    Pese a que los llamados 'steakhouse' en EE. UU. suelen ser de gran tamaño, este restaurante de carnes apenas tiene espacio para entre seis u ocho mesas.

    Aunque este tipo de propuestas es poco frecuente en Florida, en ciudades como Los Ángeles y Nueva York se organizan eventos llamados Füde Dinner Experience, creados por la artista Charlie Ann Max, donde los comensales cenan al desnudo en veladas enfocadas en el arte y la autoaceptación corporal.

     En Europa hubo un repunte de este tipo de experiencias la década pasada, pero la mayoría de restaurantes acabaron cerrando por la dificultad de encontrar comensales recurrentes.
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