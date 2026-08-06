Israel y Líbano concluyen ronda de negociaciones "mucho más cerca" del acuerdo, dice EE. UU.

Fotografía de archivo de una bandera estadounidense en la sede del Pentágono, en Arlington, Virginia (EE.UU.). ( EFE/EPA/ SHAWN THEW )

Israel y el Líbano concluyeron este jueves en Roma su séptima ronda de negociaciones de paz "mucho más cerca" del acuerdo definitivo para consolidar la retirada de las tropas israelíes, declararon los mediadores estadounidenses a pesar de los últimos ataques israelíes.

"Las conversaciones han concluido y fueron productivas a nivel técnico y de expertos. Ambas partes están mucho más cerca de llegar a un acuerdo sobre lo que se debe hacer para avanzar y ampliar el proceso de la zona piloto", declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado.

Ambas partes negocian la implementación del marco de seguridad firmado el 26 de junio en Washington, que establece una serie de "zonas piloto" en el sur del Líbano, de donde deben retirarse paulatinamente las fuerzas israelíes para ceder el control al Ejército libanés.

Incidentes y reacciones

Las conversaciones concluyeron el miércoles antes de lo previsto debido a los últimos ataques israelíes, pero se reanudaron este jueves.

Israel volvió a violar el alto el fuego acordado y siguió atacando este jueves el sur del Líbano, en una acción que ha provocado al menos ocho civiles heridos.

El Ejército israelí intensificó sus ataques en las últimas horas, sobre todo, en el distrito de Tiro, que incluyó una serie de bombardeos aéreos y de artillería, detalló la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, pidió el martes la suspensión de las negociaciones de paz entre el Líbano e Israel, unas conversaciones en las que no participa el grupo chií libanés.