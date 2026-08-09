El Empire State Building se unió a la celebración del 44 desfile dominicano en Nueva York

El emblemático edificio Empire State Building de Nueva York se iluminó este domingo con los colores de la bandera dominicana, rojo, azul y blanco, culminando así la celebración del desfile nacional dominicano, que en su 44 aniversario, reunió a miles de quisqueyanos a lo largo de la Sexta Avenida de la Gran Manzana.

El encendido de las luces estuvo a cargo del empresario dominicano Santiago Matías, conocido como 'Alofoke', tras lo cual recorrió el mirador del famoso edificio y atractivo turístico.

Celebración y desfile

"Cada día más orgulloso de nuestra diáspora. Gracias por el amor y el apoyo. Gracias por cada saludo y cada abrazo", indicó en su red social X el empresario, que también agradeció a la policía de la ciudad por sus atenciones.

Miles de personas salieron hoy a la calle a festejar el desfile dominicano que a ritmo de merengue y bachata celebraron su presencia y aportes en diversas áreas a este país bajo el lema 'Dominicanos: Identidad y Cultura'.

El evento contó con el alcalde Zohran Mamdani, en la ciudad que alberga la mayor comunidad dominicana en la diáspora, y quien recordó que más de uno de cada ocho neoyorquinos tiene raíces dominicanas.

Reacciones oficiales

"Hoy celebramos todo lo que la comunidad ha aportado a esta ciudad. Estamos muy orgullosos de que tantos neoyorquinos dominicanos consideren esta ciudad su hogar", afirmó.

Mientras que la gobernadora Kathy Hochul aseguró a la comunidad que "los honramos, los celebramos" y "también queremos protegerlos de los abusos del ICE, que están aterrorizando a la gente en nuestras calles en todo Estados Unidos".

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Seguridad y organización

"Esto tiene que parar. Estamos aquí en el estado de Nueva York para oponernos firmemente a estos abusos", sostuvo la demócrata.

El desfile, en el que participan tradicionales figuras de la cultura dominicana, la política y el espectáculo, se realizó bajo estrecha vigilancia de la policía, que desplazó sus unidades canina y equina, drones, helicópteros y aumentó el número de oficiales, tanto de civil como uniformados.

El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vázquez Martínez, resaltó "el civismo, el orden, la disciplina y el entusiasmo" demostrado por las decenas de miles de dominicanos y descendientes que llenaron la Sexta Avenida.

Vázquez Martínez subrayó destacó que la comunidad dominicana "ha sabido proyectar su cultura con alegría, pero también con responsabilidad y respeto por esta ciudad que la ha acogido".

El desfile contó con cerca de 40 carrozas y más 150 grupos y organizaciones que recorrieron la Sexta Avenida, en la que, según el alcalde Mamdani, se esperaba que se reunieran al menos 400.000 personas.