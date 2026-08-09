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Desfile Dominicano
Desfile Dominicano

El Empire State Building se unió a la celebración del 44 desfile dominicano en Nueva York

El desfile contó con cerca de 40 carrozas y más 150 grupos y organizaciones que recorrieron la Sexta Avenida

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    El Empire State Building se unió a la celebración del 44 desfile dominicano en Nueva York
    Dominicanos durante desfile en Nueva York. (DIARIO LIBRE)

    El emblemático edificio Empire State Building de Nueva York se iluminó este domingo con los colores de la bandera dominicana, rojo, azul y blanco, culminando así la celebración del desfile nacional dominicano, que en su 44 aniversario, reunió a miles de quisqueyanos a lo largo de la Sexta Avenida de la Gran Manzana.

    • El encendido de las luces estuvo a cargo del empresario dominicano Santiago Matías, conocido como 'Alofoke', tras lo cual recorrió el mirador del famoso edificio y atractivo turístico.
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    Celebración y desfile

    "Cada día más orgulloso de nuestra diáspora. Gracias por el amor y el apoyo. Gracias por cada saludo y cada abrazo", indicó en su red social X el empresario, que también agradeció a la policía de la ciudad por sus atenciones.

    Miles de personas salieron hoy a la calle a festejar el desfile dominicano que a ritmo de merengue y bachata celebraron su presencia y aportes en diversas áreas a este país bajo el lema 'Dominicanos: Identidad y Cultura'.

    • El evento contó con el alcalde Zohran Mamdani, en la ciudad que alberga la mayor comunidad dominicana en la diáspora, y quien recordó que más de uno de cada ocho neoyorquinos tiene raíces dominicanas.

    Reacciones oficiales

    "Hoy celebramos todo lo que la comunidad ha aportado a esta ciudad. Estamos muy orgullosos de que tantos neoyorquinos dominicanos consideren esta ciudad su hogar", afirmó.

    Mientras que la gobernadora Kathy Hochul aseguró a la comunidad que "los honramos, los celebramos" y "también queremos protegerlos de los abusos del ICE, que están aterrorizando a la gente en nuestras calles en todo Estados Unidos".

    Seguridad y organización

    "Esto tiene que parar. Estamos aquí en el estado de Nueva York para oponernos firmemente a estos abusos", sostuvo la demócrata.

    El desfile, en el que participan tradicionales figuras de la cultura dominicana, la política y el espectáculo, se realizó bajo estrecha vigilancia de la policía, que desplazó sus unidades canina y equina, drones, helicópteros y aumentó el número de oficiales, tanto de civil como uniformados.

    El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vázquez Martínez, resaltó "el civismo, el orden, la disciplina y el entusiasmo" demostrado por las decenas de miles de dominicanos y descendientes que llenaron la Sexta Avenida.

    Vázquez Martínez subrayó destacó que la comunidad dominicana "ha sabido proyectar su cultura con alegría, pero también con responsabilidad y respeto por esta ciudad que la ha acogido".

    El desfile contó con cerca de 40 carrozas y más 150 grupos y organizaciones que recorrieron la Sexta Avenida, en la que, según el alcalde Mamdani, se esperaba que se reunieran al menos 400.000 personas.

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