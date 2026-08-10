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estrecho de Ormuz
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Trump asegura que EE. UU. controla el estrecho de Ormuz pese al bloqueo iraní

El presidente estadounidense respondió -en su plataforma Truth Social- que exigirá a Irán una compensación por los abusos cometidos

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    Trump asegura que EE. UU. controla el estrecho de Ormuz pese al bloqueo iraní
    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país mantiene el control total sobre el estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán tiene la vía marítima bloqueada en represalia por la guerra.

    "Ya está abierto. Miren, el único que controla el estrecho de Ormuz en este momento es la Armada de Estados Unidos", afirmó el mandatario estadounidense durante una comparecencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

    • Trump dijo que "en ocasiones" la república islámica coloca alguna mina marina en el estrecho, pero afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses han desminado el paso por completo.
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    Exigencias de Irán

    Irán, que negocia con su vecino Omán un posible acuerdo sobre el estrecho, difundió el pasado sábado una lista de exigencias que Estados Unidos debe cumplir para que se reabra el tráfico marítimo en esta vía clave para el comercio mundial de petróleo.

    • Entre las exigencias, Teherán planteó el levantamiento del bloqueo naval contra el país, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y una compensación por los daños provocados por la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

    Trump respondió este lunes -en su plataforma Truth Social- que exigirá a Irán una compensación por los abusos cometidos en el pasado y que indemnice a los familiares de los manifestantes que han sido víctimas de su represión estatal

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