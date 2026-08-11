Experto alerta de que sequía y racionamiento en Puerto Rico pueden durar hasta fin del año

Fotografía que muestra el bajo nivel del agua en el embalse Carraízo este jueves, en Trujillo Alto (Puerto Rico). ( EFE/THAIS LLORCA. )

El hidrometeorólogo Emanuel Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan, advierte que las condiciones de sequía y el racionamiento de agua que afecta a más de medio millón de personas en Puerto Rico podrían durar hasta finales de año, si no se acerca una tormenta tropical.

"Lo más probable es que los niveles del embalse sigan disminuyendo por consumo, sigan evaporándose por las intensas temperaturas y esto va a provocar que posiblemente este racionamiento se pueda extender quizás hasta finales de año", sostuvo en entrevista con EFE en su oficina el experto del SNM, de la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA).

Rodríguez hizo hincapié en que es "bien significativo" que, en los pasados tres meses, Puerto Rico ha recibido 24 pulgadas por debajo del promedio de lluvia, cuando el archipiélago de media anualmente percibe 70 pulgadas.

Este drástico descenso de las precipitaciones se debe al fenómeno meteorológico de El Niño y, según el meteorólogo que trabaja en el SNM desde 2018, "es probable que hasta el mes de enero o febrero de 2027" haya deficiencias de lluvia.

"No quiere decir que no va a llover. Siempre vamos a ver precipitaciones, pero deben estar por debajo del promedio, por lo que pone ese estrés hídrico en los ríos, en los embalses, en las aguas subterráneas y en otros métodos de captura de agua", indicó.

Embalses en riesgo

El embalse de Carraízo, ubicado en el pueblo norteño de Trujillo Alto, ha perdido varios metros de agua en los últimos tres meses, lo que provocó que desde el viernes pasado siete municipios se vieran abocados a un racionamiento en turnos de 48 horas.

Las autoridades puertorriqueñas no descartan ampliar este racionamiento a más lugares del archipiélago, ya que hay otros embalses en observación e incluso en ajustes operacionales, y extender las horas sin servicio de agua a 72.

Los conocidos como pozos centinelas del sur, que se encuentran entre los municipios de Santa Isabel, Salinas y Juana Díaz, mantienen también en vilo a los meteorólogos, puesto que algunos atraviesan una situación "crítica".

"Lo que nos preocupa es que hay algunas de estas poblaciones, como el municipio de Salinas, que toda su agua potable proviene de estos pozos. Si al pozo eventualmente no se le puede extraer más agua, pues puede ser un gran reto para el Gobierno", aseveró Rodríguez, mientras mostraba un mapa de los sensores que determinan los niveles o la salud del acuífero del sur.

Extraer más agua de los acuíferos no es sostenible

Alrededor del 38 % del agua consumida en Puerto Rico proviene de sus acuíferos. Actualmente, el acuífero del sur-sureste de Puerto Rico se utiliza para producir electricidad, para propósitos agrícolas y para suministrar a la población.

"El problema es que el sur de Puerto Rico es bastante menos lluvioso que el norte, por lo que los acuíferos no pueden recargar rápidamente", alertó Rodríguez, y apuntó que "si tú vacías el acuífero demasiado rápido, corres el riesgo de que ocurra intrusión salina".

Por último, el hidrólogo descartó la opción de inyectar nubes, que ha triunfado en países grandes como la India, porque al ser una isla "no hay garantía de que por la dirección y la velocidad del viento, la nube se vaya a formar donde haga falta".

Más del 60 % del agua se pierde por daños en infraestructura

La precaria infraestructura de almacenaje y distribución de agua que tiene Puerto Rico es, junto a la sequía, la causa de la actual escasez, tal y como admitió la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), según un informe del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC).

Los daños en las instalaciones del servicio de agua se han hecho patentes en diversas ocasiones como en junio pasado, cuando una avería en una tubería del superacueducto dejó a más de 100.000 abonados sin servicio.

"El Gobierno tiene que hacer su parte mejorando la infraestructura, manteniendo los embalses para que haya agua en estos momentos de sequía. Por otro lado, también tenemos la responsabilidad ciudadana", enfatizó Rodríguez, preocupado ante el descenso de las reservas hídricas del archipiélago.