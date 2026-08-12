Trump dice que EE. UU. "mantendrá" control total del estrecho de Ormuz

Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en el estrecho de Ormuz. ( EFE )

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Estados Unidos tiene el control del estratégico estrecho de Ormuz y que lo "mantendrá", sin que Irán "pueda hacer nada al respecto".

"Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos 'UN MURO DE ACERO', y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto", agregó.

Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos y otras mercancías a través de Oriente Medio.

El nuevo jefe de seguridad de Irán: Ormuz no reabrirá hasta que EE. UU. detenga la guerra

El nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, aseguró que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y levante el bloqueo contra los puertos iraníes, entre otras condiciones.

"El estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo, desbloquee los activos iraníes congelados y acepte un alto el fuego en toda la región, incluidos el Líbano y Gaza", dijo el ultraconservador militar en X, en uno de sus primeros mensajes tras su nombramiento el domingo.

"Hasta que se cumplan todas las condiciones, el estrecho permanecerá cerrado", añadió.

Rezaei insiste así en las condiciones que estipuló para la reapertura de Ormuz su antecesor al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Mohamad Baqer Zolgadr.

También quiere compensaciones

Teherán también ha exigido compensaciones por los daños provocados en el conflicto. El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las exigencias iraníes y pidió a su vez una indemnización por los supuestos daños causados por la República Islámica a lo largo de los años.

Rezaei fue nombrado el domingo por el líder supremo Mojtaba Jameneí como responsable de las riendas del órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exterior de la República Islámica, es considerado un ultraconservador y estuvo al frente de la Guardia Revolucionaria durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80.

El líder supremo renovó un día después a parte de la cúpula militar del país persa, en una decisión que analistas consideran que Irán se prepara para un largo conflicto tras el derrumbe de las negociaciones con Estados Unidos.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán el martes para mantener conversaciones con las autoridades iraníes en medio de la suspensión de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, proceso en el que Pakistán ejerce de mediador.

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