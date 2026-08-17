Trump cree que Irán no va a ofrecer el tipo de acuerdo que él ve "necesario"

Los iraníes realizan sus compras en el Gran Bazar de Teherán, Irán, el 10 de agosto de 2026. Irán enfrenta una grave crisis económica mientras continúa el conflicto entre el país y Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que su acuerdo bilateral con Omán no implica automáticamente la reapertura del estrecho de Ormuz, ya que Estados Unidos debe aceptar primero las condiciones de Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cree que Irán vaya a aceptar el tipo de acuerdo que él quiere sobre el programa nuclear de Teherán, dijo este lunes, día en que expira el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio para alcanzar la paz.

"Ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo, pero no van a cerrar el tipo de acuerdo que yo considero necesario", aseguró el mandatario durante una ronda de preguntas de la prensa en el Despacho Oval.

Trump insistió en la necesidad de que Estados Unidos se mantenga en la guerra en Oriente Medio por la cuestión nuclear: "Estamos ahí por una sola razón: Irán no puede tener un arma nuclear".

A su vez, Trump, que amenazó hoy con bombardear "sin piedad" Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre el control del estrecho de Ormuz, aseguró que no cree que Mascate se haya "portado muy bien".

"Nos encargaríamos de ellos con mucha facilidad, tal como hacemos con otros Estados", afirmó el magnate neoyorquino.

Trump: estrecho de Ormuz no afecta flujo de petróleo

Con respecto al estrecho de Ormuz, que de nuevo está sufriendo bloqueos y se encuentra bajo control parcial de Irán, el republicano insistió en que Estados Unidos está extrayendo "millones de barriles de petróleo a la semana".

"Si observamos las cifras que estamos manejando, vemos que el estrecho está abierto y los precios del petróleo están bajando. Y seguirán bajando a menos que decidamos hacer algo mucho más drástico de lo que estamos haciendo", afirmó sobre la situación económica derivada de la guerra de Irán, que se aproxima a los seis meses.

Trump no ofreció datos sobre las afirmaciones que hizo horas antes a la cadena Fox News, en las que aseguró que se están manteniendo conversaciones con Teherán por una vía secundaria extraoficial que implicaría a la Guardia Revolucionaria, un extremo que Irán continúa negando.

Amenaza a Omán

Trump también amenazó este lunes con bombardear "sin piedad" Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz.

"Si Omán se interpone (en el diálogo con Irán), los bombardearemos sin piedad", aseguró abiertamente Trump en una entrevista concedida a la cadena Fox News.

Las palabras de Trump llegan después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, asegurara a medios que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz, paso estatégico clave por el que transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

Tras el reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, Trump ha asegurado que EE.UU. controla por completo Ormuz mediante su bloqueo militar. Sin embargo, Teherán parece estar ejerciendo cierto control de nuevo sobre el estrecho, donde el tránsito de buques martíma está resultando estrangulado otra vez.