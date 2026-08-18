Presidente de Emiratos Árabes recibe una llamada de Trump en medio de tensiones por Ormuz

El 16 de marzo de 2026, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, se observa una columna de humo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. ( EFE )

El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este martes una llamada de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones en el estrecho de Ormuz y el vencimiento del plazo de 60 días para las negociaciones para poner fin a la guerra de Irán.

Ambos líderes abordaron "diversos aspectos de la cooperación y el trabajo conjunto", mientras que también "analizaron la situación en la región de Oriente Medio y las iniciativas que se están realizando al respecto", informó la agencia de noticias emiratí WAM en una escueta nota sin aportar más detalles sobre la conversación.

El medio estatal especificó que fue Bin Zayed quien recibió la llamada de Trump, que se produjo poco después de que el magnate neoyorquino publicara una fotografía en su red social Truth Social en la que denominaba la zona que rodea el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense".

Sobre incorporación de Estrecho de Ormuz a EE. UU.

En la imagen se ve un mapa que separa el golfo Pérsico del de Omán, y el dibujo de un círculo rodea la zona del estrecho de Ormuz que abarca también suelo de Irán, Emiratos y Omán, mientras que el texto reza "NUEVO territorio de Estados Unidos".

Trump aseguró ya el pasado viernes que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y ya ha vencido el alto el fuego pactado en junio.

Emiratos Árabes es uno de los principales socios clave de Washington en el golfo Pérsico y ha sido uno de los países más azotados por los ataques de represalia de Irán iniciados tras el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

Asimismo, Abu Dabi ha denunciado en las últimas semanas que Teherán ha atacado varios buques de su compañía nacional de petróleo mientras trataban de cruzar Ormuz, bloqueado tanto por EE.UU. como por Irán, y que es vital para la comercialización de crudo y de otros recursos energéticos del pequeño y rico país árabe.