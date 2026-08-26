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EE. UU. envía 500,000 dólares para emergencias en Nepal y un asesor para asistencia

La Embajada de Estados Unidos en Katmandú trabaja con autoridades locales para asistir a ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas por la tragedia

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    EE. UU. envía 500,000 dólares para emergencias en Nepal y un asesor para asistencia
    Una imagen aérea de varias casas parcialmente anegadas por el fango a orillas de un río tras las inundaciones, el 26 de agosto de 2026 en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, en el centro de Nepal (© PRABIN RANABHAT / AFP)

    Estados Unidos envió este miércoles 500,000 dólares para emergencias y un asesor en respuesta a desastres tras la devastadora riada y deslizamientos que han dejado al menos 160 muertos en la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet.

    El Departamento de Estado informó que su Embajada en Katmandú trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales para localizar y asistir a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las zonas afectadas e instó a quienes necesiten asistencia a contactar con la legación diplomática.

    El Ejecutivo estadounidense expresó sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida y a todos los afectados por este desastre.

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    Ayuda humanitaria

    El Departamento de Estado aseguró en un comunicado estar siguiendo de cerca la situación y anunció el envío de un asesor en respuesta a desastres para apoyar las labores de asistencia, así como un fondo en ayuda a través de su acuerdo global con Catholic Relief Services, destinando a refugios de emergencia, artículos de socorro y asistencia en materia de agua, saneamiento e higiene.

    La Administración estadounidense pidió a los ciudadanos que estén en las zonas afectadas mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las instrucciones de las autoridades, además de registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés)

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