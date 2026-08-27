El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto

Estados Unidos asegura que Ormuz quedó despejado y abierto al tránsito marítimo. ( EFE )

El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) declaró este jueves abierto el estrecho de Ormuz en Oriente Medio después de que las fuerzas estadounidenses despejaran de minas la vía marítima, ante la ausencia de negociaciones y en medio de las tensiones diplomáticas para encontrar una solución al conflicto entre Irán y el Gobierno de Donald Trump.

"Las rutas de tránsito internacionales y reconocidas en el estrecho están libres de minas marinas iraníes gracias a la increíble labor de las Fuerzas Armadas", declaró en un video el comandante del Centcom, almirante Brad Cooper, sobre una actualización operativa, en vísperas de cumplirse seis meses de guerra.

"Hemos logrado despejar las minas marinas de las rutas de navegación internacional del estrecho, colocadas hace meses por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", añadió y describió las circunstancias de las operaciones como "desafiantes y peligrosas, por decir algo (..) pero logramos completar la tarea", manifestó el militar.

Según dijo Cooper, más de veinte buques de guerra y cientos de aeronaves participaron en las operaciones en el estrecho de Ormuz y unos 50,000 efectivos están ejecutando un bloqueo contra Irán al impedir que exporte petróleo desde sus puertos.

"Ningún barco ha entrado ni salido de un puerto iraní sin nuestro permiso, y solo hemos permitido el paso de embarcaciones por razones humanitarias", aseguró.

Reacciones oficiales

Trump anunció el martes que el estratégico paso para el comercio de gas y petróleo mundial había sido desminado pero Irán se apresuró a desmentirlo e insistió en que solo reabrirá Ormuz si Washington cumple con sus condiciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó hoy que sigue vigente el bloqueo naval y que EE. UU. controla, en esencia, el estrecho de Ormuz, que permanece abierto gracias al presidente Trump y a las fuerzas armadas estadounidenses.

Leavitt también confirmó que no se están llevando a cabo negociaciones y que Washington busca ahora elevar la presión económica sobre Irán con la operación 'Paria económico' anunciada este lunes, sin fecha de aplicación, para sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

El presidente estadounidense dijo que no tiene prisa en retomar las estancadas conversaciones de paz cuando se cumplen seis meses desde que EE. UU. e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero que ha derivado en un impopular conflicto sin visos de un final.