Trump firma un decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario a "Lago de América"

Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth Social del presidente de los Estados Unidos, Donal Trump, que muestra un mapa con el nombre del 'Lago Ontario' tachado en rojo y cambiado por el de 'Lago América'. Trump aseguró este martes que se está planteando "cambiar el nombre" del lago Ontario, fronterizo entre su país y la provincia homónima canadiense, a "Lago América", en plena pugna comercial con Canadá. ( EFE/@REALDONALDTRUMP )

Donald Trump, inmerso en una confrontación diplomática con Canadá, firmó este jueves una orden ejecutiva por la que cambia "inmediatamente" el nombre del Lago Ontario, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, a "Lago de América".

"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano", comentó el presidente estadounidense, quien ya había ordenado cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de América".

El republicano firmó el decreto desde la Casa Blanca, una orden que se produce en medio de la guerra comercial entre la mayor economía del mundo y su vecino del norte.

"Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable", señaló Trump.

El mandatario dijo que la idea de cambiar el nombre "era algo en lo que había estado pensando desde hace tiempo".

"Como saben, teníamos algo llamado el Golfo de México, lo cambiamos y ahora es de forma muy rutinaria el Golfo de América", agregó.

Trump señaló que quizás ahora tenga que cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico. "Quizás cambiemos ambos", apuntó.

Aranceles mutuos tras disputas y amenazas

Canadá dio a conocer el pasado martes los productos estadounidenses por valor de unos 27,600 millones de dólares canadienses (unos 20,000 millones de dólares estadounidenses) a los que aplicará aranceles de hasta el 50 %.

También anunció un paquete de ayudas de 7,500 millones de dólares canadienses para trabajadores y empresas afectados por la guerra comercial con Estados Unidos.

Los nuevos gravámenes, que entrarán en vigor a las 00.01 hora local del 8 de septiembre, serán del 15 %, 25 % o 50 %, dependiendo del producto, y reproducirán las tasas aplicadas por Washington a las mercancías canadienses, según anunció el Ministerio de Finanzas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció el sábado que Canadá tomaría represalias contra EE.UU. tras el fracaso de las negociaciones comerciales con la Administración del presidente Donald Trump y que igualará "dólar por dólar" los nuevos aranceles que entraron en vigor en la medianoche.

En un discurso televisado, Carney afirmó que las represalias canadienses se concentrarán en sectores como el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos y la electrónica e igualarán los aranceles del 50 % que Washington ha empezado a aplicar desde la medianoche a exportaciones canadienses por valor de unos 20,000 millones de dólares estadounidenses.

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