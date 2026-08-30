EE. UU. confirma un ataque "de precisión" contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. sobrevuela Oriente Medio durante una patrulla. ( @CENTCOM )

Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo este domingo un ataque "de precisión" contra dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, según confirmó el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM).

El ataque de Estados Unidos es la primera acción militar contra Teherán en aproximadamente un mes.

El CENTCOM dijo en un mensaje en su cuenta de X que la colocación de minas por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) representaban "una amenaza inminente" en el estrecho de Ormuz.

CLAIM: Iran´s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an "act of aggression." This claim is absolutely FALSE.



✅FACT: U.S. forces took limited,... pic.twitter.com/XLx8xNTHto — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026

Asimismo, el comando refutó la declaración de la CGRI de que el ataque había sido "un acto de agresión", asegurando que es falsa.

"En esencia, Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial", añadió.

El ataque ejecutado este domingo por Estados Unidos sobre la isla iraní de Larak destruyó dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas.

Un funcionario estadounidense había adelantado a la CNN que se utilizaron drones para realizar el operativo. En respuesta, el CGRI anunció que había lanzado ataques contra bases militares estadounidenses en Jordania.

El CENTCOM había completado el desminado de las rutas marítimas internacionales en el estrecho de Ormuz, según informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes pasado.

El mandatario había advertido a Irán que cualquier embarcación que colocase nuevos dispositivos explosivos en este paso marítimo, por el que circula parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, sería "destruido de inmediato y de manera sistemática".

Primer ataque desde finales de julio

El de hoy es el primer ataque del que se tiene constancia desde finales de julio, cuando los medios informaron de bombardeos contra decenas de objetivos militares de la Guardia Revolucionaria.

Tras el colapso de las conversaciones para alcanzar la paz y el plazo de 60 días para tratar de lograr una salida negociada al conflicto, Washington anunció un paquete nuevo y severo de sanciones contra Teherán, dando la impresión de que su Administración iba a optar principalmente por la presión económica.

Sin embargo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, salió después a aclarar que el Pentágono no descartaba seguir llevando a cabo "ataques cinéticos" si fuera necesario.

Muertos y heridos

Los bombardeos estadounidenses causaron "muertos y heridos", afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución iraníes, que advirtieron que habrá "represalias" en respuesta a esta "agresión".

Poco después, dijeron que atacaron objetivos militares estadounidenses en Jordania con misiles balísticos y drones. En particular, apuntaron contra instalaciones técnicas y de mantenimiento, así como a aviones, indicaron en un comunicado citado por medios estatales iraníes.

El ejército de Jordania anunció poco después que interceptó ocho misiles que vulneraron su espacio aéreo, sin precisar su origen. En un comunicado precisó que los había "destruido con éxito".

Sanciones económicas

Pareciendo dejar de lado el frente militar, Estados Unidos afirmó recientemente que quería aumentar la presión económica sobre Irán, sometido ya a sanciones internacionales desde hace décadas.

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, presentó el pasado lunes un nuevo paquete de sanciones llamadas "secundarias", que no afectan directamente a Irán, sino a sus socios comerciales, en los sectores del oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo.

Washington también impuso nuevas sanciones contra 60 personas, empresas y buques acusados de ayudar a Irán a generar ingresos petroleros, adquirir armas y llevar a cabo acciones de guerra digital.

Uno de los países señalados por Washington, China, clave socio económico de Teherán, aseguró sin embargo que defenderá "firmemente" sus intereses y su cooperación con Irán.

Aunque el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, ha reconocido que su país afronta "numerosas dificultades económicas", Teherán asegura que Estados Unidos no obtendrá "nada" con las presiones económicas y descarta cualquier regreso a la situación anterior a la guerra en el estrecho de Ormuz.

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