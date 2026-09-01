Directora del FMI: El shock energético no ha terminado y la IA eleva la demanda

Imagen del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una fotografía de archivo. ( EFE/JIM LO SCALZO )

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este martes al cierre de la reunión de Finanzas del G20 que el shock energético derivado del cierre del estrecho de Ormuz "no ha terminado" aún y que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) eleva la demanda de energía.

"El estrecho de Ormuz permanece en gran medida cerrado, las reservas estratégicas de petróleo y gas deberán reponerse, la IA eleva la demanda de energía y el invierno se aproxima en el hemisferio norte", dijo Georgieva al final de la reunión de los titulares de Finanzas y gobernadores de bancos centrales en Asheville (Carolina del Norte).

Georgieva afirmó que la economía global ha absorbido "mejor de lo previsto" el shock energético y lo contrapuso al "aumento de la inversión en IA", que ha "impulsado el crecimiento" en EE. UU., Corea y otros países de la cadena de valor, "incluidos proyectos de generación eléctrica para cubrir sus necesidades energéticas".

Riesgos económicos

No obstante, apuntó que hay una "divergencia significativa" entre las trayectorias económicas y que los riesgos para las perspectivas de crecimiento mundial, que se han afianzado en torno al 3 %, siguen siendo elevados.

Entre los riesgos que enumeró, además de la continuación del shock energético, está el preocupante crecimiento de la deuda pública, que según divulgó "supera los máximos registrados tras la Segunda Guerra Mundial", se acerca al 100 % del PIB a nivel mundial y apunta a que seguirá al alza.

"Mirando hacia atrás, la trayectoria de la deuda se asemeja a una escalera: grandes saltos verticales cuando se producen shocks y poca o ninguna reducción después", ejemplificó.

Georgieva también sostuvo que el proceso de desinflación se ha estancado en muchos países, las crecientes presiones fiscales están impulsando los rendimientos de los bonos de referencia y la interacción entre la política fiscal y la monetaria inquieta a los mercados.

Impacto de la IA

Otro riesgo, recordó, es que el impacto de la IA sobre la productividad y la estabilidad financiera "está rodeado de incógnitas".

En ese sentido, enfatizó que las prioridades de política económica "son claras" e instó a los bancos centrales a centrarse en la estabilidad de precios y a las autoridades fiscales a "acordar planes creíbles de consolidación a medio plazo".

"Las políticas estructurales deben concentrarse en reducir la burocracia y eliminar los obstáculos al crecimiento impuestos por los propios países, porque un mayor crecimiento potencial ayudaría a abordar el problema fiscal, y abordar el problema fiscal contribuiría a mejorar las perspectivas de crecimiento", enfatizó.