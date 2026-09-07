Trump retoma su papel de mediador en Ucrania, pero no logra detener la guerra

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio sobre la adopción de medidas para ampliar las opciones de procesamiento de carne para los agricultores y ganaderos estadounidenses, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU.. ( EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado el papel de mediador en Ucrania al enviar el fin de semana a sus emisarios a ambas capitales en conflicto, pero no ha logrado ningún compromiso para detener la actual escalada militar.

Los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron intensas consultas con los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelenski. Éstas son las claves de las negociaciones:

Seis meses de pausa y escalada por la guerra en Irán

Las reuniones del sábado en Moscú y el domingo en Kiev supusieron la reanudación de los contactos entre EE. UU. y los bandos enfrentados, que se interrumpieron en febrero pasado debido al comienzo de la operación militar contra Irán.

Witkoff viajó por última vez a Rusia en enero pasado, tras lo que centró su labor en las negociaciones con Teherán y el gobierno israelí.

En estos más de seis meses, apenas ha habido novedades en el frente, pero se ha producido una peligrosa escalada en la retaguardia con los ataques ucranianos contra refinerías y almacenes de comercio electrónico rusos, y un incremento exponencial de los bombardeos rusos con misiles balísticos contra Kiev y los puertos ucranianos en el mar Negro, especialmente Odesa.

Por ese motivo, en julio y agosto se ha disparado el número de víctimas civiles; Ucrania tiene cada vez mayores problemas para repeler los ataques aéreos enemigos y Rusia experimenta una grave crisis de combustible.

Primera visita de los emisarios a Kiev

La principal diferencia con los anteriores intentos mediadores de Washington es que en esta ocasión Witkoff y Kushner visitaron por primera vez Kiev. Witkoff había viajado hasta ahora ocho veces a Rusia y ninguna a Ucrania.

La reunión en el Kremlin se prolongó durante más de tres horas y, según el asesor presidencial, Yuri Ushakov, los emisarios de la Casa Blanca presentaron "nuevas ideas" para el arreglo pacífico del conflicto.

Putin admitió que la situación "no es fácil", pero apoyó la contribución de Trump a una solución político-diplomática. Witkoff aseguró haber logrado "grandes progresos" en Moscú.

Dichas ideas también fueron transmitidas a Zelenski -Trump las llamó "propuesta para poner fin a la guerra"-, pero a la prensa occidental sugirió que se trata de los mismos planteamientos de antaño con alguna variación coyuntural que tiene en cuenta lo ocurrido en el último medio año.

Reunión tripartita

Aunque en ambas capitales no cundió el optimismo, Witkoff se mostró confiado de lograr una solución política al cruento conflicto, mientras Kushner abogó por reanudar los contactos a tres bandas como los celebrados en Ginebra el pasado 18 de febrero.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy, lunes, que la parte rusa no se opone a la reanudación del formato tripartito. "Sin lugar a dudas, cualquier intento más o menos eficaz es siempre un pequeño paso en dirección a la paz", señaló en rueda de prensa.

Zelenski también respaldó la propuesta, aunque añadió que en dichas reuniones deben participar, de una u otra forma, los representantes europeos, con lo que los emisarios también mantuvieron contactos el domingo en Kiev.

El líder ucraniano insistió también en que la cuestión territorial, es decir, el Donbás, sólo se podrá solucionar si el presidente ruso, Vladímir Putin, acepta reunirse en el misma mesa con él y Trump.

El Kremlin, que asegura que "no negocia con terroristas", ha descartado dicha opción, a no ser que sea para firmar una paz definitiva.

Tímido alto el fuego

Para garantizar que los emisarios de Trump no cambiaban de idea en el último momento, Zelenski anunció un cese de los bombardeos por espacio de tres días. Moscú sólo aceptó suspender los ataques contra Kiev.

Ambos bandos parecen haber respetado la tregua respecto a sus capitales, pero han seguido atacando durante esas 72 horas otras zonas del frente y la retaguardia.

Los bandos se preparan para el invierno

Putin presumió ante sus interlocutores de los "éxitos" de sus tropas en el Donbás, aunque expertos independientes y blogueros rusos pusieron en serias dudas los avances expuestos por el jefe del Kremlin.

Además, según medios independientes, Putin ha marcado como objetivo a sus generales la toma de las plazas fuertes ucranianas en el norte de la región de Donetsk -Kramatorsk y Sloviansk- antes de que termine el año.

Por su parte, Zelenski admitió abiertamente ante Witkoff y Kushner que "la guerra continuará" durante el invierno, por lo que volvió a solicitar a sus aliados occidentales el suministro de baterías antiaéreas -en particular, Patriot estadounidenses- ya que de lo contrario Rusia matará de frío a su pueblo.