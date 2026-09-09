Bahamas y EE. UU. investigan accidente de avioneta en la que fallecieron cuatro personas

Mario Lamar, de 80 años, pilotaba la aeronave PA-34 Piper de cinco plazas que sufrió el fatal accidente. ( TOMADO DE X )

La Autoridad de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIA), en Bahamas, dijo este miércoles que trabaja junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) en la pesquisa de un accidente de avioneta en la que murieron cuatro miembros de una familia el lunes en el archipiélago atlántico.

La AAIA dijo en un comunicado que los restos de los cuatro ocupantes de la aeronave Piper PA-34 fueron recuperados al estrellarse en aguas a 15 millas (24 kilómetros) de Andros, en Bahamas, y ofreció "sus más profundas condolencias a las familias y seres queridos afectados por esta trágica pérdida".

Los nombres de las víctimas fueron Mario Lamar, de 80 años y piloto de la nave, su esposa Lili Lamar, y dos de sus nietos, Christian, de 22 años, y Sofi Sosa, de 28. Sus nacionalidades no fueron reveladas.

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"Ahora estamos en comunicación y trabajando con la Guardia Costera de Estados Unidos para llevar a nuestros seres queridos a casa de manera segura y digna", dijo Silvia Larrieu, sobrina del matrimonio, en un breve comunicado.

"Estamos profundamente agradecidos con todos los que nos apoyaron, buscaron junto a nosotros y mantuvieron a nuestra familia en sus oraciones. Respetuosamente pedimos privacidad mientras lloramos esta pérdida inimaginable", añadió.

Lo que se sabe del accidente

Según la AAIA, el avión con número de matrícula N212ML perdió contacto por radar con el control de tráfico aéreo del Centro de Miami, Florida (EE. UU.) justo antes de las 11:00 mientras se dirigía desde el Aeropuerto de Great Harbour Cay al Aeropuerto Ejecutivo de Miami.

La agencia dijo que las operaciones iniciales de búsqueda y rescate fueron iniciadas por la Fuerza de Defensa Real de Bahamas y la Guardia Costera de Estados Unidos.

La búsqueda continuó hasta el martes "cuando, lamentablemente, los cuatro ocupantes de la aeronave fueron encontrados muertos".

"En esta etapa inicial, no se ha determinado ninguna causa ni factores contribuyentes. Toda la información contenida en este comunicado es preliminar y está sujeta a cambios a medida que se obtengan, verifiquen y analicen pruebas adicionales", explicó.