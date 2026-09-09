Rendimientos de los bonos de EEUU se disparan pese a recompra de deuda por US$6,000 millones

El Departamento del Tesoro anunció el mes pasado un plan para "al menos duplicar" las recompras de bonos del Estado. ( FREPICK )

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo se dispararon el miércoles después de que una recompra del Estado por 6,000 millones de dólares decepcionara a los mercados, que esperaban una cifra mayor.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un máximo en tres años por encima del 4,85%, mientras que los rendimientos de los bonos a 30 años también subieron.

El alza se produjo después de que el Departamento del Tesoro anunciara que triplicaba las recompras de bonos a largo plazo hasta 6.000 millones de dólares, como parte de una estrategia anunciada el mes pasado por el secretario Scott Bessent para calmar el mercado de deuda.

El salto en los rendimientos también coincidió con el aumento del precio del petróleo Brent, referente internacional, por sobre los 100 dólares por barril por primera vez desde finales de julio, ante la escalada en Oriente Medio.

Crecimiento económico

El aumento de los costos de endeudamiento supone un lastre para el crecimiento económico y puede presionar los precios de las acciones.

Los expertos habían pensado que la recompra podría alcanzar los 10,000 millones de dólares o más en lugar de los 2,000 millones habituales, considerando los comentarios de Bessent, señaló el analista financiero Stephen Innes.

La cifra de 6,000 millones de dólares se situaba "cerca del extremo inferior del rango que se rumoreaba", escribió Innes en una columna en la plataforma Substack.

"Cuando por fin se dio a conocer la cifra, era superior al compromiso original, pero aún así demasiado pequeña para satisfacer" al mercado, precisó.

El Departamento del Tesoro anunció el mes pasado un plan para "al menos duplicar" las recompras de bonos del Estado, dentro de un programa destinado a garantizar una liquidez suficiente en el mercado, después de que el rendimiento del bono a 30 años se disparara en agosto hasta alcanzar máximos cercanos a los de las últimas décadas.

Los analistas han interpretado el repunte de los rendimientos como reflejo de varias dinámicas, entre ellas los altos precios del petróleo, el auge de las costosas inversiones en inteligencia artificial y una avalancha de emisiones de deuda del gobierno estadounidense debido al déficit.