Trump propone llamar "Estrecho Trump" al estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al de 'Estrecho Trump', en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán.

"Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ´Trump´. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump", dijo Trump durante un discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas.

"Se va a llamar así, señoras y señores. Haré un anuncio", agregó el mandatario, sin precisar cuándo formalizará la propuesta ni mediante qué procedimiento.

Trump aseguró además que el eventual cambio de nombre no es una iniciativa del Gobierno iraní.

"Estoy seguro de que al liderazgo iraní le gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya", afirmó, mientras la audiencia republicana se reía y aplaudía.

Guerra contra Irán

La propuesta llega en un momento de renovada tensión en torno al estrecho, después de que Estados Unidos destruyera cinco petroleros iraníes tras ataques con misiles contra sus buques de guerra, según el Pentágono, y Teherán respondiera con ataques contra una base estadounidense en Jordania y contra una decena de embarcaciones en las inmediaciones de Ormuz.

La escalada ha reducido aún más el tráfico por esta estratégica vía marítima y llevó este miércoles al precio del Brent a superar los 100 dólares por barril.

Importancia de Ormuz

La propuesta llega mientras los ataques en la zona restringen el tránsito petrolero y el Brent vuelve a superar los 100 dólares por barril

Más allá del nombre, Ormuz importa porque constituye uno de los principales cuellos de botella energéticos del planeta. El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y por allí circularon durante el primer semestre de 2025 unos 20.9 millones de barriles diarios de petróleo y derivados.

Dicho volumen equivale a aproximadamente al 20 % del consumo mundial de líquidos petroleros y a cerca de una cuarta parte de todo el petróleo comercializado por vía marítima, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Su importancia radica también en quién depende de esa salida. Buena parte del petróleo producido por Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Irán debe atravesar Ormuz antes de llegar a los mercados internacionales.

Existen oleoductos alternativos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pero juntos solo pueden desviar alrededor de 4.7 millones de barriles diarios, una fracción del volumen que normalmente pasa por el estrecho. Una interrupción prolongada, por tanto, no puede compensarse fácilmente.

Ese riesgo ya se está reflejando en los precios. El Brent se mantenía este jueves por encima de 100 dólares y rondaba los 102.15 dólares por barril después de una nueva escalada de ataques contra embarcaciones y objetivos petroleros vinculados al enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán.

Reuters reportó que el petróleo ha subido cerca de un 30 % desde comienzos de agosto, mientras el tránsito por Ormuz permanece fuertemente restringido.

La nueva tensión se produjo después de que Irán asegurara haber atacado diez embarcaciones en los alrededores del estrecho en represalia por operaciones estadounidenses contra petroleros iraníes.

El problema para los mercados no es únicamente que Ormuz llegue a cerrarse por completo: amenazas, ataques, seguros más costosos, menos buques dispuestos a atravesarlo y retrasos en los cargamentos bastan para reducir la oferta efectiva y empujar al alza los precios del petróleo, los combustibles y posteriormente otros costos de transporte y producción.

Trump puede ordenar a organismos federales estadounidenses utilizar una denominación determinada en mapas o documentos oficiales, pero no puede imponer unilateralmente un nuevo nombre internacional al estrecho, compartido geográficamente por Irán y Omán.

Las normas de la Organización Hidrográfica Internacional recomiendan que los países que comparten accidentes geográficos como estrechos acuerden su denominación, por lo que "Estrecho Trump", por ahora, sigue siendo una propuesta política del mandatario y no un cambio reconocido internacionalmente.