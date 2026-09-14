Netanyahu viajará a Nueva York la próxima semana para asistir a la cumbre de la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su discurso ante la 67ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU. ( ARCHIVO/AP )

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará del próximo 23 al 25 de septiembre a Nueva York para asistir a la semana de alto nivel de Naciones Unidas, informó este lunes la oficina del mandatario israelí.

Netanyahu, que ya enfrentó notables críticas y abucheos el año pasado por su asedio a Gaza desde el 7 de octubre de 2023, volverá a desplazarse a la Gran Manzana para la 81 Asamblea General de Naciones Unidas, que incluirá la participación de jefes de Estado y Gobierno de todo el mundo a partir del 22 de septiembre.

El reto para Mamdani

Su visita a Nueva York también será la primera desde que Zohran Mamdani, que lo ha calificado como "criminal de guerra" y pidió sin éxito a autoridades federales hacer efectiva la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu, alcanzara la alcaldía de la ciudad el pasado noviembre.

El breve comunicado de la oficina del primer ministro israelí no ofrece más detalles por el momento sobre su agenda de cara al viaje a Nueva York.

Además, éste se producirá aproximadamente un mes antes de que su país celebre unas elecciones parlamentarias donde aspira a seguir al frente del Ejecutivo, tras 19 años en el Gobierno repartidos en tres períodos.

En cuanto a la cumbre de la ONU, la mayor cita diplomática del planeta, Netanyahu se presentará unas dos semanas después de que Reino Unido, Francia y Canadá se sumaran a otros nueve países europeos, entre ellos España, que han acordado vetar el comercio con los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania ocupada.

El último desplazamiento de Netanyahu a Estados Unidos se produjo a finales del mes de julio, cuando vistió Washington para la primera reunión presencial con Donald Trump desde el inicio en febrero de la guerra con Irán. Asimismo, también acudió al funeral del senador estadounidense Lindsey Graham.