Alex Saab tiene audiencia en Miami este martes en la que se prevé que se declare culpable

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (c), saluda al empresario colombiano Alex Saab (i), en una fotografía de archivo. ( EFE/ RAYNER PEÑA R. )

El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene programada para mañana una audiencia en una corte federal de Miami en la que se prevé que cambie su declaración, lo que implicaría que se declare culpable, según documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE.

La audiencia supone un giro en el proceso que afronta por cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, tras su deportación desde Venezuela en mayo pasado.

Cuando dijo que no era culpable

Saab se declaró no culpable de los cargos de lavado de dinero y otros delitos financieros el viernes 24 de julio ante un tribunal en Miami.

Saab no compareció ante el juez y delegó su declaración en sus abogados, explicó uno de sus letrados a la AFP.

Considerado el testaferro de Maduro, Saab está acusado de ser el líder de una red que desvió dinero del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.

"Alex Saab supuestamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentación venezolano destinado a los pobres, así como de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano", aseguró en mayo el fiscal general adjunto de Estados Unidos, A. Tysen Duva.

Saab fue expulsado de Venezuela para que afrontara los cargos en su contra en Estados Unidos.

Supuesto testaferro

Nacido en Colombia, este exempresario fue una figura muy activa de la política venezolana durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013).

Fue supuestamente gracias a sus actividades de testaferro y lavador de dinero que recibió la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático.

Tras ser objeto por primera vez de sanciones estadounidenses en 2019, Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente. Pero fue liberado en 2023 por el gobierno de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela.

La destitución del aliado de Maduro

Maduro nombró a Saab ministro de Industria en 2024. Poco después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero a Maduro en Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos.

Esta semana un tribunal federal en Nueva York dictaminó que Maduro y su esposa Cilia Flores serán juzgados en Estados Unidos en junio de 2027.

El exmandatario, de 63 años, y su esposa están detenidos en una cárcel de Brooklyn. Ambos se declararon inocentes de cargos de narcotráfico y posesión y conspiración en relación con armas de fuego.

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