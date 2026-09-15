Rubio conversa telefónicamente con el ministro de Exteriores omaní

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, mantuvieron una conversación telefónica sobre la situación en el estrecho de Ormuz. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, mantuvieron el martes una conversación telefónica en momentos de completo bloqueo de la situación en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores omaní señaló en un comunicado que ambos intercambiaron opiniones sobre "los esfuerzos para reducir las tensiones y contener sus repercusiones, así como para crear las condiciones propicias para continuar los esfuerzos diplomáticos".

La conversación se produjo cuando las negociaciones entre Irán y Omán -países ribereños del estrecho de Ormuz- siguen abiertas sobre la vía marítima, unas conversaciones que se desarrollaron en medio de presiones y amenazas del presidente estadounidense Donald Trump a Mascate.

Reunión sobre Ormuz

El lunes se aplazó sin fecha la reunión entre Irán y los países del golfo Pérsico sobre el estrecho de Ormuz, prevista en la ciudad omaní de Salalah para abordar la seguridad de la navegación y la cooperación regional, "en aras del consenso", según anunció Al Busaidi.

La decisión fue adoptada conjuntamente por Mascate y Teherán, aunque Irán sostuvo que Arabia Saudí había pedido que el encuentro no se celebrara por el momento.

La cita debía reunir, además de a Irán y Omán, a países como Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak, en un contexto de desconfianza regional, sin que por ahora se haya anunciado una nueva fecha para reanudar ese diálogo.

Teherán afirmó este martes que no negociará con Washington hasta que se cumplan las condiciones pactadas, una postura anunciada en reacción a las nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró anoche que está dispuesto a dialogar con el país persa.