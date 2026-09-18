Senadores demócratas exigen transparencia sobre el dinero de las ventas de crudo venezolano

Tres senadores demócratas exigieron al Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, rendir cuentas sobre los miles de millones de dólares provenientes de la venta de crudo venezolano que Washington acumula en cuentas bancarias.

En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, los legisladores acusaron al Gobierno de no estar siendo transparente sobre el manejo del dinero de estas cuentas ni si se han establecido mecanismos para evitar corrupción o lavado de activos.

"Los departamentos del Tesoro y Estado aún no han proporcionado información fundamental sobre la gestión, por parte de EE. UU., de los ingresos procedentes de los recursos naturales de Venezuela", señalaron los senadores Elizabeth Warren, Ron Wyden y Sheldon Whitehouse en la misiva, a la que tuvo acceso EFE.

Participación en venta crudo venezolano

Después de que EE. UU. capturara y encarcelara en Nueva York al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una intervención militar a principios de año, Washington asumió el control de la venta de petróleo venezolano en el exterior y anunció que depositaría los ingresos en cuentas controladas por el Gobierno de Trump.

Sin embargo, desde entonces, EE. UU. no ha entregado información detallada sobre la cantidad de dinero que hay en esas cuentas ni sobre los desembolsos que ha hecho al Gobierno de la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

A finales de julio, Trump aseguró que en las cuentas ya hay acumulados más de 13,000 millones de dólares y, durante una audiencia ante el Congreso en junio, Rubio señaló que ventas de crudo están siendo auditadas por la consultora KPMG y que la cuenta de banco pertenece a Citibank.

Wright también ha detallado en declaraciones a medios que al menos 500 millones de dólares ya fueron entregados al Gobierno de Rodríguez, a través de la mediación de Catar.

En la carta, los senadores denunciaron que dichas auditorías no se han hecho públicas y expresaron preocupación por que este acuerdo con el Gobierno venezolano se preste a la "corrupción" dentro de la Administración Trump, al destinar el dinero "a personas con conexiones políticas favorables".