Irán, Gaza, Ucrania y Venezuela marcarán los debates de la Asamblea de la ONU

Foto de archivo de una Asamblea General de la ONU ( EFE )

Nueva York acogerá la próxima semana el debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, al que asistirán numerosos jefes de Estado en un momento en que el multilateralismo está cada vez más cuestionado y se multiplican los conflictos armados.

La semana de alto nivel tendrá lugar del 22 al 28 de septiembre bajo el lema 'Restablecer la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos', y en ella se pondrá el foco en la necesidad de revitalizar la cooperación mundial, acelerar las medidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e impulsar la acción colectiva en favor de la paz, la dignidad y la igualdad.

Conflictos internacionales

Estos son algunos de los temas clave que se abordarán en la Asamblea General:

La guerra entre Estados Unidos e Irán

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones nucleares, militares y civiles de Irán que causaron más de 3.000 muertes. Entre los fallecidos se encontraba el líder supremo iraníl, Alí Jameneí.

El conflicto se ha prolongado durante varios meses y ha llevado a continuos bloqueos del estrecho de Ormuz y a la consiguiente interrupción en el suministro de petróleo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto participar en la Asamblea el martes 22 de septiembre, mientras que la delegación iraní lo hará un día después.

Situación en Venezuela

No obstante, aún no está claro que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, pueda acudir al debate, pues todavía no ha recibido el visado de Estados Unidos. El año pasado, Washington denegó los visados a varios miembros del equipo de prensa de Irán que querían acompañar al presidente en su viaje a Nueva York.

Según el programa de la ONU, está previsto que el jefe de Estado de Venezuela intervenga el jueves 24 de septiembre en el debate general, un papel que correspondería a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, cuya participación han adelantado varios medios.

Precisamente en Nueva York permanecen detenidos el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, capturados en enero por EE.UU. y acusados de cargos relacionados con narcoterrorismo y corrupción.

A lo largo de este año, la presidenta interina ha tomado una postura de mayor acercamiento a EE.UU. y en agosto ambos países llegaron a un acuerdo por el cual Washington tendrá el control de unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano.

El conflicto israelí-palestino

Un año después de enfrentar notables críticas y abucheos en la Asamblea General de la ONU y mientras Israel ataca diariamente a Gaza pese al alto el fuego, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volverá a personarse en la sede neoyorquina del organismo.

Bloqueo en Cuba

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 73.670 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023 tras los ataques de Hamás contra Israel, en los que murieron más de 1.000 personas.

Netanyahu tiene previsto hablar ante la Asamblea General el 24 de septiembre, el mismo día que lo hará la delegación de Palestina. El año pasado, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, dio un discurso virtual frente a la Asamblea después de que EE.UU. le denegara su visado de entrada al país.

Y, en esta ocasión, EE.UU. ha vuelto a denegar el visado al líder palestino.

El bloqueo económico en Cuba

Este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General comienza después de que la ONU haya manifestado su preocupación por el impacto de la gravísima crisis energética que sufre Cuba en la calidad de la sanidad en la isla.

El actual bloqueo petrolero de EE.UU. y una nueva batería de sanciones económicas y financieras han intensificado la presión sobre el país y han agravado una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas.

La delegación cubana tomará la palabra el sábado 26 de septiembre.

Ucrania y Rusia

Cuatro años y medio después de que comenzara la guerra en Ucrania, la delegación de este país tiene previsto dar un discurso el miércoles 23 de septiembre, mientras que Rusia tomará la palabra el sábado 26.

Rusia y Ucrania intervendrán en la Asamblea en medio de ataques por parte de ambos países contra refinerías, gasolineras, red eléctrica y terminales portuarias de exportación de hidrocarburos pese al anuncio de una tregua energética por parte de Trump.

Según cifras de la ONU, 16.874 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó la guerra en 2022.

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