EE. UU. traslada desde Haití a acusados del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

Jovenel Moïse, presidente de Haití, quien fue asesinado en su residencia el 7 de julio de 2021. ( EFE )

Un total de dieciocho personas fueron trasladadas este domingo en avión militar desde Haití para comparecer ante la justicia estadounidense en el Distrito Sur de Florida por el asesinato en 2021 del presidente de esa nación caribeña, Jovenel Moïse.

La información, que no incluyó nombres de los sospechosos, fue dada a conocer por el fiscal federal para ese distrito, Jason A. Reding Quiñones, en su cuenta de X, en la que recordó que treinta personas fueron acusadas por participación en el asesinato.

El avión militar aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital del país, Puerto Príncipe, poco antes de las 11 de la mañana de hoy para recoger a Joseph Felix Badio, quien supuestamente planificó el asesinato, y a varios colombianos involucrados en su muerte, de acuerdo con el Miami Herald que cita a fuentes familiarizadas con la operación.

Según la investigación, Felix Badío es uno de los principales sospechosos del asesinato de Moïse, magnicidio que supuestamente él habría planeado.

Detalles de la extradición

El Miami Herald indica además que los abogados involucrados en el extenso proceso federal aseguraron desconocer el traslado de los sospechosos pero, indicaron al diario que el caso fue recientemente declarado secreto de sumario, lo que indica que se han añadido nuevos cargos o acusados.

También destaca que hubo mucha confusión sobre si Badio estaba entre el grupo de los traídos a Florida asegurando que las autoridades haitianas se resistían a entregarlo porque es clave en la investigación que realizan, pero el Herald obtuvo copia de la lista de pasajeros y confirmó que su nombre figuraba entre los extraditados.

El fiscal Reding Quiñones aseguró además en su mensaje que el traslado de hoy de los acusados "marca el inicio de una nueva fase importante en nuestra búsqueda de justicia por el asesinato del presidente Jovenel Moïse".

"Nuestro trabajo no terminó con los hombres que planearon y ejecutaron este asesinato. Seguiremos las pruebas dondequiera que nos lleven, hasta aquellos que lo financiaron, lo facilitaron, lo apoyaron o cometieron delitos para hacerlo posible. Cinco años después, seguimos llevando a acusados ante tribunales estadounidenses, y aún no hemos terminado", indicó además en un comunicado publicado en su X.

La extradición de Badio y los colombianos ocurre días antes de que el último sospechoso importante, Christian Emmanuel Sanon, residente del sur de Florida que aspiraba a reemplazar a Moïse como presidente, sea juzgado, recordó el Herald.

De acuerdo con informaciones oficiales, Moïse fue torturado y asesinado en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.