Primer ministro de Haití abogará en la ONU por plan de seguridad para celebrar elecciones

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, abogará el próximo viernes por el restablecimiento de la seguridad en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, con el objetivo de crear las condiciones que permitan celebrar elecciones en diciembre, informó este domingo su despacho.

Fils-Aimé tendrá una intensa agenda diplomática con el fin de "movilizar un apoyo internacional mejor coordinado en torno a las prioridades del país: el restablecimiento de la seguridad, la consolidación de las instituciones, la celebración de elecciones creíbles, la reactivación económica y el fortalecimiento de la resiliencia nacional", indicó su Gobierno en un comunicado.

Agenda diplomática

"Esta participación en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General representa, por tanto, un nuevo paso en el empeño del Gobierno por promover una asociación internacional basada en el respeto a la soberanía de Haití, la responsabilidad compartida y la obtención de resultados concretos en beneficio del pueblo haitiano", agregó la información.

Durante su estancia en Nueva York, el jefe del Gobierno haitiano tiene previsto reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Kenia, William Ruto, entre otros mandatarios.

Igualmente se reunirá con la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, y con representantes de la Organización Internacional de la Francofonía, "para abordar cuestiones relativas a la seguridad, la migración, la cooperación internacional, la gobernanza y el desarrollo".

El primer ministro también participará en el coloquio 'Seguridad, elecciones y religión para la paz y la estabilidad' y en el encuentro 'De la crisis a la recuperación: repensar la ayuda internacional a Haití', organizada junto con Chatham House y Global Canada, y se reunirá con la comunidad haitiana de Nueva York.

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Situación de seguridad

Fils-Aimé lanzó el pasado lunes en Puerto Príncipe el Fondo de Dividendos de Paz en Haití (FDPH), creado en colaboración con la ONU para apoyar el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que tienen al país sumido en una crisis de violencia desde hace años.

Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital, con constantes ataques y secuestros que han obligado a miles de personas a desplazarse.

Elecciones previstas

Según la ONU, la violencia en este país causó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos en el primer semestre del año.

Debido a esa situación y a la debilidad institucional, el país ha pospuesto en varias ocasiones en los últimos años la celebración de elecciones generales, cuya primera vuelta se celebrará, si todo va bien, el próximo 13 de diciembre.

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