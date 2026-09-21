CNN, MS NOW y Politico demandan a Trump por vetarlos de la Casa Blanca

La corresponsal principal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes (centro), trabaja en el puesto de transmisiones de CNN en el jardín norte de la Casa Blanca, en Washington, D. C., Estados Unidos, el 18 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/SHAWN THEW )

os medios estadounidenses CNN, MS NOW y Politico presentaron este lunes una demanda contra el presidente Donald Trump después de que la Casa Blanca les retirara las credenciales y prohibiera el acceso de sus periodistas a la residencia presidencial, una decisión que las organizaciones consideran una amenaza contra la libertad de prensa.

La demanda fue presentada ante un juez federal del Tribunal de Distrito de Washington D. C. y podría provocar audiencias y alegatos de la administración esta misma semana, según informaron EFE y AFP, a partir de un comunicado conjunto de los tres medios.

"Notificamos al Gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa", señalaron CNN, MS NOW y Politico.

Los demandantes sostienen que la Casa Blanca actuó "sin previo aviso ni procedimiento alguno" al revocar las credenciales porque estaba en desacuerdo con sus informaciones. Advirtieron que, si la decisión no es impugnada, podría afectar tanto la libertad de prensa como el derecho del público a recibir información independiente.

La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa.

El veto de Trump

Trump anunció el viernes la prohibición con efecto inmediato y acusó a los tres medios de difundir "noticias falsas". No identificó una información específica que hubiera provocado la medida, pero amenazó con extender las restricciones a otras organizaciones periodísticas.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Como consecuencia de la decisión, los periodistas de CNN, MS NOW y Politico perdieron el acceso a sus espacios de trabajo dentro de la Casa Blanca. CNN y MS NOW tampoco pueden utilizar sus cámaras y equipos de televisión en los terrenos del complejo presidencial.

La medida tuvo consecuencias concretas durante el fin de semana. El sábado, Akayla Gardner, de MS NOW; Betsy Klein, de CNN, y Cheyenne Haslett, de Politico, intentaron ingresar a los terrenos de la Casa Blanca para realizar su cobertura, pero se les negó el acceso y sus credenciales de prensa fueron confiscadas, de acuerdo con EFE.

Un enfrentamiento anterior con AP

La disputa representa un nuevo capítulo en los enfrentamientos entre la administración Trump y organizaciones periodísticas.

Al comienzo de su actual mandato, la Casa Blanca restringió el acceso de periodistas de Associated Press (AP) a determinados actos presidenciales después de que la agencia se negara a adoptar la denominación "golfo de América" para referirse al golfo de México.

Trump ha mantenido durante su carrera política una relación conflictiva con diversos medios, a los que acusa con frecuencia de publicar informaciones falsas. También ha presentado demandas contra organizaciones periodísticas y ha protagonizado enfrentamientos públicos con reporteros.

La nueva disputa traslada ahora ese enfrentamiento a los tribunales, donde CNN, MS NOW y Politico buscan que la justicia determine si la Casa Blanca puede retirar sus credenciales por el contenido de su cobertura.

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