Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firman en la ONU el acuerdo de seguridad

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, asisten a la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad ártica trilateral entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia en la Sede de la ONU en Nueva York (EE. UU.), el 22 de septiembre de 2026, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). ( EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT )

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de invadir la isla ártica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país comenzará "de inmediato" a construir dos grandes bases militares en Groenlandia según el acuerdo recién alcanzado con las autoridades de la isla y Dinamarca.

Anuncia dos nuevas bases militares "de gran envergadura"

"Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas. Construiremos dos bases militares de gran envergadura", anunció Trump en su discurso ante al Asamblea General de la ONU.

Tal y como dijo la semana pasada al anunciar en redes sociales el acuerdo alcanzado con Nuuk y Copenague, Trump insistió en que Washington no permitirá que ninguna otra potencia tenga presencia en la isla, que está bajo soberanía danesa.

"Nunca más se permitirá a ningún adversario de Estados Unidos establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones delicadas allí sin nuestra autorización expresa por escrito", añadió el republicano.

Trump añadió que el acuerdo, que las tres partes firmaron hoy en Nueva York, "también protege a Europa".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 el mandatario ha subrayado el deseo de que Washington tenga una presencia sustancial sobre la isla y también un control sobre las estratégicas rutas marítimas polares de su entorno para garantizar la seguridad nacional e incluso llegó a sugerir que Estados Unidos podía llegar a tomar el territorio por la fuerza si no se alcanzaba un acuerdo.

Tal y como dijo la semana pasada al anunciar en redes sociales el acuerdo alcanzado con Nuuk y Copenague, Trump insistió en que Washington no permitirá que ninguna otra potencia tenga presencia en la isla, que está bajo soberanía danesa.

"Nunca más se permitirá a ningún adversario de Estados Unidos establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones delicadas allí sin nuestra autorización expresa por escrito", añadió el republicano.

Trump añadió que el acuerdo, que las tres partes firmaron hoy en Nueva York, "también protege a Europa".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 el mandatario ha subrayado el deseo de que Washington tenga una presencia sustancial sobre la isla y también un control sobre las estratégicas rutas marítimas polares de su entorno para garantizar la seguridad nacional e incluso llegó a sugerir que Estados Unidos podía llegar a tomar el territorio por la fuerza si no se alcanzaba un acuerdo.

El pacto otorga a Estados Unidos una presencia militar permanente en la isla y vetaría el acceso de Rusia y China, al tiempo que respetaría la soberanía de Dinamarca sobre el territorio autónomo y el derecho de autodeterminación de Groenlandia.

Trump, que en su primer mandato (2017-2021) ya estuvo interesado en este territorio autónomo danés, generó a principios de este año una fuerte tensión con Groenlandia, Dinamarca y el resto de socios de la OTAN al sugerir la posibilidad de invadir militarmente la isla.

Actualmente, Estados Unidos solo mantiene en Groenlandia la base espacial de Pituffik —la antigua base de Thule—, tras décadas de reducción de su presencia.

Las autoridades danesas han señalado que esa disminución respondió a una decisión de Washington.

Un acuerdo de defensa de 1951, modificado en 2004 para incluir a Groenlandia, ya concede a Estados Unidos amplias prerrogativas para establecer nuevas zonas de defensa en la isla ártica