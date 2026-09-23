Ottawa decide cambiar el nombre a la avenida Trump en plena escalada de tensiones con EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El Ayuntamiento de Ottawa aprobó este miércoles por unanimidad retirar el nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, de una avenida de la capital canadiense, en medio de la creciente tensión política y comercial entre Canadá y Estados Unidos.

Trump Avenue, situada en el barrio Central Park, recibió ese nombre hace más de 25 años, cuando el actual mandatario estadounidense era conocido principalmente como empresario inmobiliario de Nueva York.

La zona tiene otras calles con referencias neoyorquinas, como Bloomingdale Street o Staten Way.

La moción, presentada por uno de los concejales de la capital canadiense, señala que mantener el nombre ya no cumpliría los criterios municipales para denominaciones conmemorativas y defendió que el cambio supone "un nuevo comienzo" para los vecinos.

Ahora se abrirá una consulta pública para escoger otra denominación, que posteriormente deberá recibir la aprobación del Ayuntamiento.

Tensión política

La iniciativa se produce en un contexto de fuerte deterioro de las relaciones con Estados Unidos y de los efectos de la guerra comercial sobre Canadá.

Washington impuso en agosto aranceles del 50 % a productos canadienses por valor de 27,600 millones de dólares canadienses, a los que Ottawa respondió con gravámenes equivalentes sobre importaciones estadounidenses.

El Gobierno canadiense suspendió las negociaciones comerciales tras considerar que las últimas condiciones planteadas por Washington no eran justas ni económicamente aceptables para Canadá.

La tensión se ha extendido además al terreno político.

Trump ha repetido durante su mandato referencias a convertir Canadá en el "estado 51" de Estados Unidos y esta semana afirmó que sustituiría la potasa canadiense por importaciones de Bielorrusia.

Este mismo miércoles, Trump afirmó en su red social que Canadá se está "destruyendo a sí mismo" por permitir la entrada de "millones y millones" de personas "prácticamente sin controles".

Acusó a los liberales de estar tomando el país y aludió a un "gran desempleo", sin aportar datos que respaldaran esas afirmaciones.

En 2021 ya se intentó cambiar el nombre de Trump Avenue, pero la iniciativa no prosperó después de que los residentes quedaran divididos y algunos alegaran las molestias derivadas de modificar su dirección postal.