El petróleo de Texas baja un 2.21 % pendiente de avances diplomáticos sobre Oriente Medio

Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York en Nueva York, EE. UU., el 21 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este martes un 2.21 %, hasta los 90.55 dólares por barril, mientras los inversores siguen de cerca las negociaciones para reducir las tensiones en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,05 dólares respecto al cierre anterior.

Alivio por flexibilización en estrecho de Ormuz

El aumento del flujo de petróleo, a medida que se recuperan las exportaciones de petróleo desde Oriente Medio y se relaja el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, ha ayudado a aliviar la escasez de suministro.

Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones por separado con mediadores para intentar poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Teherán sostuvo conversaciones indirectas con Estados Unidos a través de mediadores cataríes en Nueva York.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó ayer haber ofrecido aliviar sanciones económicas o descongelar fondos a Irán a cambio de que tome medidas concretas respecto a su programa nuclear.

Axios había publicado, citando a un funcionario estadounidense, que Trump ofreció a Irán alivio de las sanciones económicas y el acceso a fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán adoptara medidas concretas respecto a su programa nuclear.