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Rubio se reunirá el viernes con la opositora venezolana Dinorah Figuera en Washington

Figuera, opositora al chavismo, regresa a EE. UU. para discutir la transición política en Venezuela

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    Rubio se reunirá el viernes con la opositora venezolana Dinorah Figuera en Washington
    Fotografía de archivo de la exdiputada Dinorah Figuera (c) habla con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión, en Caracas (Venezuela).
    (EFE/ RONALD PEÑA R)

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este viernes en Washington con Dinorah Figuera, quien presidió la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015.

    • De acuerdo con el Departamento de Estado, el encuentro está previsto para las 9:00 hora local (13:00 GMT) en la sede de la institución en Washington.

    Figuera, opositora al chavismo, defiende la continuidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuyo mandato se convirtió en un referente institucional para la oposición venezolana frente al gobierno del presidente depuesto Nicolás Maduro.

    RELACIONADAS

    La dirigente regresó a Venezuela en junio pasado tras una invitación del Departamento de Estado para abordar la transición política y participó en conversaciones con el presidente del Parlamento controlado por el chavismo, Jorge Rodríguez, sobre una agenda de fortalecimiento democrático.

    Contexto de la reunión

    La reunión se produce en una semana marcada por la situación judicial de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quienes la Fiscalía federal de Nueva York imputó nuevos cargos este jueves.

    Entre ellos conspiración para cometer tortura, que se suman a los anteriores por narcotráfico y delitos relacionados con armas, de los que ambos se han declarado no culpables.

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