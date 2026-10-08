Trump dice que no atacará Irán antes de las elecciones y confirma contactos "productivos"

Iraníes circulan junto a una valla publicitaria con imágenes del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí (centro), y de dirigentes de Hamás, en una calle de Teherán, Irán, el 6 de octubre de 2026. El conflicto entre Irán y Estados Unidos continúa. ( EFE/EPA/ABEDIN )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no iniciará ataques contra Irán "en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", que se celebrarán en el país el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán.

En una publicación de su plataforma Truth Social, Trump describió la situación de Irán como "muy delicada" tanto económica como militarmente mientras mantiene el bloqueo al petróleo iraní en el estrecho de Ormuz.

A su vez, el presidente aseguró que los barriles de petróleo están atravesando el estratégico paso marítimo en "números récord", "en concreto 22 millones la pasada noche sin que ninguno de estos fuera desde o hacia Irán".

Pone una condición: qué no esté detrás del incidente de Flydubai

Además, insistió una vez más en que Irán "no tendrá un arma nuclear", una de las principales proclamas que el mandatario repite habitualmente para justificar el conflicto abierto con la república islámica.

Al mismo tiempo, el presidente advirtió el pasado 1 de octubre que golpearía a Irán "muy fuerte" si se confirmara que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai, en el que viajaban mayoritariamente pasajeros israelíes.

"Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado si contempla ordenar un ataque en caso de confirmarse la autoría iraní.

El líder estadounidense afirmó el pasado martes que "muy pronto" se sabría si pone fin a al conflicto "por las buenas o por las malas" e hizo hincapié en que a su país le está "yendo extremadamente bien" porque Irán tendría a su ejército "destrozado".