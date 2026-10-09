El huracán Isaías empieza a afectar a EE. UU. y las condiciones se "deterioran rápidamente"

El huracán Isaías, como categoría 3, comenzó este viernes a afectar el sur de Estados Unidos, donde las condiciones se deterioran rápidamente antes de que el ciclón toque tierra por la noche, alertó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El organismo advirtió que la costa noroeste de Florida experimenta ya condiciones del ciclón, como lluvias y vientos de hasta 56 millas por hora (90 kilómetros por hora), mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, avisó en una conferencia que habrá "clima horrible" en las próximas 24 a 36 horas.

El ciclón, que se convirtió este viernes en huracán mayor por alcanzar ráfagas de 120 millas por hora (195 kilómetros por hora), estaba en el último reporte a 90 millas de Pensacola, la ciudad de Florida que resultará más afectada, y a 115 millas (185 kilómetros) al sur-sureste de Mobile, en Alabama.

Al mismo tiempo, el gobernador de Florida ofreció una rueda de prensa en la que reiteró que su gobierno, que declaró emergencia, está movilizado para responder al huracán, que tocaría tierra en el estado durante la noche del viernes o madrugada del sábado.

Medidas anunciadas

La respuesta incluye el despliegue de más de 16,000 electricistas de Florida y 5,000 efectivos de la Guardia Nacional, así como elementos de seguridad pública para evitar estafas o robos por personas que busquen aprovecharse del desastre.

Aunque Florida será el estado más afectado, hay más de 20 millones de personas en zonas afectadas por el huracán en estados como Alabama y Georgia, que también han decretado emergencias, mientras que el NHC también alertó de posibles inundaciones en Misisipi, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Este es el primer huracán de la temporada de este océano, que hasta ahora había reportado una de sus actividades más bajas desde que hay registro por el fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual y más ciclones en el Pacífico, pero menos tormentas en el Atlántico.

Situación actual

También será el primer huracán en tocar tierra en Estados Unidos continental por primera vez en dos años