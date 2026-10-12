Trump llama "gordo" a un manifestante mientras es expulsado a golpes de su mitin

Un manifestante que interrumpió este lunes un mitin electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió varios puñetazos de un asistente y acabó expulsado a empujones por el personal de seguridad, mientras el mandatario lo llamaba "gordo".

"Se va de vuelta a casa con mamá", aseguró el mandatario después de que uno de los seguidores de Trump comenzara a golpearlo en las gradas del recinto de Youngstown, en el estado de Ohio.

"Oh, tiene que ponerse a dieta. Es un tipo gordo. Tiene que hacer dieta rápido", añadió Trump al ver con mayor claridad al manifestante, que llevaba una camiseta con el lema 'Publiquen los papeles Epstein', en referencia a los archivos del caso sobre el fallecido pederasta.

Contexto electoral

Trump acudió este lunes a Ohio para ofrecer un mitin en apoyo de los candidatos de su partido para las legislativas del 3 de noviembre.

Los comicios renovarán al completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los republicanos se arriesgan a perder la exigua mayoría que ostentan en ambos hemiciclos.

En el marco de esta campaña del magnate neoyorquino, varios manifestantes han interrumpido sus mitines, incluyendo un hombre que vestía la camiseta de la selección española que fue desalojado del evento en San Antonio (Texas) la semana pasada.