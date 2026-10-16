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Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi reciben dos vetos en el sondeo de la ONU

Estados Unidos y Reino Unido votaron en contra de Grynspan, lo que complica su candidatura a la secretaría general

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    Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi reciben dos vetos en el sondeo de la ONU
    La costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi. (EFE)

    La costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi recibieron este viernes dos vetos de miembros permanentes del Consejo de Seguridad en el último sondeo para elegir al próximo secretario general de la ONU.

    El Consejo celebró este viernes el sexto sondeo no vinculante (conocido como 'straw poll'), el primero en el que los cinco miembros permanentes con derecho a vetoEstados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— votaron en papeletas de un color diferente al de los otros diez miembros.

    Si uno de los cinco miembros permanentes vota en contra de un candidato, el Consejo no puede recomendarlo para convertirse en el próximo secretario general de la ONU.

    La hasta ahora favorita, Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), recibió nueve apoyos, un voto sin opinión y cinco votos en contra, dos de ellos vetos de miembros permanentes del Consejo, según el portal especializado PassBlue.

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    Según el medio, Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra de Grynspan.

    Por su parte, Rodrigues-Birkett, embajadora de Guyana ante la ONU, y Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, obtuvieron ocho votos a favor, uno sin opinión y seis en contra, dos de estos últimos emitidos por miembros permanentes del Consejo.

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    Fotografía de archivo de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, aspirante a la secretaría general de la ONU.
    Fotografía de archivo de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, aspirante a la secretaría general de la ONU. (EFE/LEONARDO MUÑOZ)
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    Fotografía del candidato a secretario general de la ONU, Rafael Grossi, posando durante una entrevista con EFE, en el Palacio San Martín, en Buenos Aires (Argentina).
    Fotografía del candidato a secretario general de la ONU, Rafael Grossi, posando durante una entrevista con EFE, en el Palacio San Martín, en Buenos Aires (Argentina). (EFE/ JUAN IGNACIO RONCORONI)
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    Fotografía cedida por la ONU donde aparece la exvicepresidenta de Costa Rica y candidata a la secretaría general de la ONU, Rebeca Grynspan.
    Fotografía cedida por la ONU donde aparece la exvicepresidenta de Costa Rica y candidata a la secretaría general de la ONU, Rebeca Grynspan. (EFE/ MANUEL ELÍAS)

      Rodrigues-Birkett recibió tres votos favorables de miembros permanentes, frente a los dos de Grossi.

      El resultado de esta sexta votación dibuja aún más el bloqueo en el que se encuentra el Consejo de Seguridad mientras intenta encontrar un sustituto para el portugués António Guterres, que abandonará el cargo el próximo 1 de enero tras dos mandatos consecutivos.

      Reacciones oficiales

      • Dado que esta votación, que es confidencial y se celebra a puerta cerrada, todavía no es vinculante, los vetos podrían variar en futuros sondeos.

      Hace unos días, el medio Politico afirmó que Estados Unidos estaba en contra de todos los candidatos a la secretaría general.

      Consultado por ello al salir de la votación, el embajador de EE. UU. ante la ONU, Mike Waltz, evitó responder y dijo: "Más fuentes anónimas de Politico", en línea con los ataques de la Administración de Donald Trump a este medio.

      El resultado de este sondeo mantiene la puerta abierta a que otros países presenten nuevos candidatos para suceder a Guterres.

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